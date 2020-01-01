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"Время дано не просто так": Винник показал эффектное фото и написал о карантине

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Певец отметил, что во время самоизоляции стоит больше внимания уделять своей семье .

"Время дано не просто так": Винник показал эффектное фото и написал о пользе карантина
instagram.com/olegg.vynnyk

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Популярный певец Олег Винник признался, как относится к всеукраинскому карантину, который продлили до 22 мая 2020. В Инстарам артист написал пост, в котором отметил, что считает нынешнее время - отличной возможностью, чтобы разобраться в своих мыслях и чувствах и уделить внимание родным. Кроме того, Винник посоветовал не забывать благодарить Бога за все, что имеем.

Публикацию артист дополнил эффектным фото, на котором позирует в облегающей черной футболке, подчеркнувшей прекрасную спортивную форму артиста. Образ дополнили браслеты из бисера на запястье Олега.

Сегодня нам дано время для того, чтобы разобраться в самих себе, почувствовать своих родных, осознать, в чем смысл отношений, переосмыслить ценности. Это время нужно правильно использовать и уметь оставаться благодарными Всевышнему в любой ситуации. Прекрасного вечера 💜, - написал Винник.

"Время дано не просто так": Винник показал эффектное фото и написал о пользе карантина
instagram.com/olegg.vynnyk

Ранее мы писали, что Олег Винник показал кадры из театрального прошлого. 

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Теги: Олег Винник, карантин, советы звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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