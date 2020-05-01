Экс-супруги Деми Мур и Брюс Уиллис взорвали Сеть забавными танцами - видео

Новое карантинное видео пары опубликовала их дочь Румер.

Известные голливудские актеры и бывшие супруги Деми Мур и Брюс Уиллис проводят карантин вместе со своими общими детьми в одном доме. Дочери знаменитостей часто публикуют забавные кадры со звездными родителями.

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Так, на днях 31-летняя Румер развеселила Инстаграм новым видео с Мур и Уиллисом. Девушка разместила на своей странице несколько видео, где ее мама и папа в комбинезонах станцевали на камеру, забавно повторяя движения друг друга. Позже к актерам присоединилась их 26-летняя дочь Талула.

Ранее сообщалось, что младшая дочь Уиллиса и Деми Мур едва не погибла из-за наркотиков.

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