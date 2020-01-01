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Вдова Коби Брайанта трогательно поздравила погибшую дочь с 14-летием

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1 мая Джанна Брайант могла бы отметить день рождения.
Вдова Коби Брайанта трогательно поздравила погибшую дочь с 14-летием
Вдова Коби Брайанта трогательно поздравила погибшую дочь с 14-летием
GettyImages

Супруга погибшего американского баскетболиста и обладателя “Оскара 2018“ за лучшую анимационную короткометражку Коби Брайанта, Ванесса Брайант опубликовала новый пост по случаю дня рождении дочери Джанны.

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1 мая девочке могло бы исполниться 14 лет. Она погибла вместе с отцом в авиакатастрофе 26 января 2020 года. На странице Ванессы в Инстаграм появился архивный снимок дочери и трогательное послание.

“Поздравляю с 14-м Днем Рождения мою милую малышку Джанну. Мама любит тебя очень сильно, насколько я только могу это описать. Ты часть моей души навсегда. Я скучаю по тебе так сильно каждый день. Я хотела бы проснуться и иметь тебя здесь со мной. Мне не хватает твоей улыбки, твоих объятий и хихиканья. Я скучаю по тебе. Я так сильно тебя люблю!!!!!!! ❤️🎉🎂🎉❤️“.

Вдова Коби Брайанта трогательно поздравила погибшую дочь с 14-летием
Вдова Коби Брайанта трогательно поздравила погибшую дочь с 14-летием
Скриншот

Еще в одной публикации звездная мама рассказала, что Джанна очень любила носить красные наряды и просила всех фанов одеться в любимый цвет дочери.

“Джанна любила носить красный лук на всех своих школьных фотографиях. Красный означает любовь и жизнь. Чтобы отметить ее день рождения сегодня, подумайте о том, чтобы надеть красное“, - написала Ванесса.
 

Вдова Коби Брайанта трогательно поздравила погибшую дочь с 14-летием
Вдова Коби Брайанта трогательно поздравила погибшую дочь с 14-летием
Скриншот

Как прошла церемония прощания с Коби Брайантом и его дочерью можно посмотреть здесь.

 

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Теги: Коби Брайант, Ванесса Брайант, Джанна Брайант
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Источник: Ivona bigmir)net

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