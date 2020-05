Победители Нацотбора 2020 рассказали, как идет их подготовка к онлайн-концерту в условиях изоляции.

16 мая в 22:00 одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ состоится трансляция онлайн-концерта “Евровидение: Европа сияет светом“ (Eurovision: Europe Shine A Light), который организовали вместо отмененного финала международного песенного конкурса Евровидение-2020.

В концерте будут участвовать представители стран-участниц 2020 года. В том числе, победители Национального отбора на Евровидение в Украине – этно-фолк группа Go_A. Ребята рассказали, как готовятся к концерту в условиях изоляции и что ждать зрителям.

“Все ребята из группы уехали по домам, в Киеве остались только мы с Тарасом. Большинство задач решаем онлайн, но иногда встречаемся с Тарасом и снимаем видео, которые нужны для Евровидения. Процесс интересный, но достаточно необычный. Все можно снимать на телефон, но мы хотим делать более качественно, поэтому просим друзей помочь. Для мадридской вечеринки, которую потом транслировали на испанском телевидении, мы сильно заморочились: привезли звук, свет, камеру. Зато сняли все очень классно“, - рассказывает солистка группы Катерина Павленко.

Go_A еще только примерно понимают, как будет проходить сама онлайн-трансляция, но усиленно готовятся, отправляют все материалы, которые просят организаторы и дают интервью для международных СМИ.

“У Евровидения много информационных партнеров. На днях записывали для ВВС и известного блогера Nikkietutorials. Пытаемся давать как можно больше интервью, чтобы Европа о нас узнала и в следующем году, когда мы туда поедем, все понимали, кто мы такие“.

Как Go_A готовится к онлайн-концерту "Евровидения 2020" пресс-служба

Кроме своей композиции “Соловей“ и общей песни всех участников Love Shine a Light, ребята исполнят кавер-версию известного хита Евровидения. Из четырех композиций, которые отобрали Go_A, зрители проголосуют в социальных сетях и выберут одну. Голосование будет среди таких хитов: Verka Serduchka – Dansing Lasha Tumbai, The Roof - On fire, Lordi – Hard Rock Hallelujah, Conchita Wurst - Rise Like a Phoenix.

В альтернативном Евровидении Исландии Go_A уже стали победителями второго эпизода шоу, набрав 40 очков. По результатам двух эпизодов, Украина занимает третье место, а лидером стал певец Diodato из Италии.

“Это крутая новость, узнали о ней уже постфактум из интернета. Вообще я иногда смотрю иностранные фан-сайты – у нас неплохие позиции. Конечно, большинство голосует за свои страны, но мы тоже попадаем в пятерки. На самом деле, все, что происходит – все к лучшему. У нас большая возможность за год зарекомендовать себя и показать свое творчество. Евровидение сейчас – уникальное! У нас не будет голосования, но мы попали на Евровидение, которого никогда не было. Очень интересно наблюдать, как участники выходят из непростых ситуаций. До отмены у нас все было расписано: дедлайны, графики… Сейчас все происходит в других условиях. Это взрывает мозг, но такое историческое событие запомнится надолго“, - вдохновленно рассказывает Катерина Павленко.

Ранее Go_A выпустили новое лирик-видео “Соловей“ для иностранных фанов.

