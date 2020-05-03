Бывший муж Славы Каминской провел выходной с сыном и дочерью и попал на видео к новой девушке Ольге Богатой.

С детьми и новой пассией: Эдгар Каминский показал, как провел выходные instagram.com/edgar_kaminskyi/

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Экс-супруг участницы дуэта “НеАнгелы“ Славы Каминской пластический хирург Эдгар стал больше времени проводить с детьми 5-летним Леоном и 4-летней Лаурой. Эдгар посвятил выходной день детям и опубликовал яркие кадры в Инста-сториз. Хирург заснял, как Лаура делает ему стильную прическу, а Леон рассказывает о самых интересных местах на планете. Также Эдгар показал, как дурачится с сыном и дочерью, катая их на себе.

С детьми и новой пассией: Эдгар Каминский показал, как провел выходные instagram.com/edgar_kaminskyi/

С детьми и новой пассией: Эдгар Каминский показал, как провел выходные instagram.com/edgar_kaminskyi/

С детьми и новой пассией: Эдгар Каминский показал, как провел выходные instagram.com/edgar_kaminskyi

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Видео с Эдгаром и Леоном выложила на своей странице и Слава Каминская. Она написала, что гордится сыном, который в 5 лет так много знает.

Подписчики Славы написали в комментариях, что теперь непривычно видеть экс-супруга в ее публикациях, а многие выразили надежду, что пара все-таки сойдется вновь.

Однако новая девушка Эдгара, арт-менеджер и автор проектов Ольга Богатая показала, что их отношения с хирургом крепки. В Инста-сториз Ольга продемонстрировала совместные утренние тренировки с Каминским. В кадре Богатая назвала Эдгара “своей гордостью“, чем вызвала его смущенную улыбку.

С детьми и новой пассией: Эдгар Каминский показал, как провел выходные instagram.com/bogataya_olga

Похоже Эдгар Каминский успевает уделять внимание и новой спутнице и детям от первого брака.

Ранее мы писали, что Слава Каминская показала фото до уколов ботокса.

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