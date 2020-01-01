Ведущая проекта "Аферисты в сетях" на Новом канале рассказала, чем занимается последние полтора месяца.

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С введением карантина планы большинства украинцев изменились. Другими делами наполнились и их будни. У ведущей проекта «Аферисты в сетях» Елены-Кристины Лебедь, к примеру, существенно прибавилось времени на домашние дела.

– Наверное, как и все уже, я перемыла дом, перебрала шкафы, – рассказала она во время «Дня с ведущими» на Instagram-странице Нового канала.

Внесла свои коррективы в график телеведущей и Сарочка – французский бульдог, которую Елена-Кристина Лебедь взяла в собачьем питомнике меньше месяца назад. Теперь ей приходится просыпаться на рассвете, чтобы выгулять свою домашнюю любимицу.



Меряю температуру и складываю вещи: "карантинные" будни Елены-Кристины Лебедь пресс-служба

Время от времени Елена-Кристина ездит на работу, поскольку совсем скоро – премьера нового сезона ее проекта «Аферисты в сетях».

– Я придерживаюсь всех «карантинных» правил: при входе в офис мне меряют температуру, при себе всегда антисептик и маска, – рассказывает ведущая Нового канала. – Ездить на работу должна, потому что очень хочу выдать новый сезон «Аферистов в сетях». Кроме того, сейчас как раз активизировались мошенники. Они настойчиво названивают украинцам, пока те остаются дома на карантине.

До нового сезона «Аферистов в сетях» осталось совсем немного времени – премьера уже 9 июня на Новом канале!

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