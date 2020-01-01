Новый канал вернул в реалити бывалых участниц.

Вот так встреча: На "Від пацанки до панянки" устроят битву сезонов пресс-служба

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Какие только испытания не придумывают педагоги Школы леди, чтобы перевоспитать участниц четвертого сезона реалити. То их с гирями через реку переправляют, то поговорить с насильниками по телефону просят, а теперь им привели опытных «пацанок» из прошлых сезонов.

– Это осознанная провокация от нас, – рассказывает директор Школы леди Татьяна Мокриди. – Как еще мы могли показать ученицам, что вся дальнейшая жизнь в их руках. Если они будут и дальше меняться, станут счастливыми. Но если прекратят, останутся там, где находятся сейчас.

Вот так встреча: На "Від пацанки до панянки" устроят битву сезонов пресс-служба

– Вы их видели? Господи, да они ведут себя, как обезьяны, – говорит Юля #Бандитка Чигринец. – Это они леди? Как собаки в пледе.



На проект вернули Дину #НЛО Абу Зейтер, Таню #Халк Коцюбу, Асю #Цацу Елизарову, Галю #Клеопатру Полудневич, Сашу #Чубрик Гойник и Иру #Лиду Слюнько. «Пацанки» друг друга сразу невзлюбили.

Вот так встреча: На "Від пацанки до панянки" устроят битву сезонов пресс-служба

– Когда я увидела Алехину, подумала, что этому ребенку 14 лет, – улыбается Галя Полудневич. – Оказалось, эта «шкварка» мелкая еще и президент Школы леди. Подозреваю, ее выбрали на высокий пост из жалости.

В новом составе девушкам придется бок о бок провести целую неделю. Им устроят битву сезонов. Если победят бывалые – сразу две ученицы Школы леди покинут проект. Смогут ли новые «пацанки» отстоять свою честь? Включайте Новый канал в понедельник, 4 мая, в 19:00 и узнаете в реалити «Від пацанки до панянки».

Ранее мы писали, как участницы “Від пацанки до панянки“ тащили автобус.