Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Вот так встреча: На "Від пацанки до панянки" устроят битву сезонов

Комментариев: 0
Новый канал вернул в реалити бывалых участниц.
Вот так встреча: На "Від пацанки до панянки" устроят битву сезонов
Вот так встреча: На "Від пацанки до панянки" устроят битву сезонов
пресс-служба

Читай также: “Готова делать ему массаж ног каждый вечер“: одна из “пацанок“ влюбилась в дворецкого

Какие только испытания не придумывают педагоги Школы леди, чтобы перевоспитать участниц четвертого сезона реалити. То их с гирями через реку переправляют, то поговорить с насильниками по телефону просят, а теперь им привели опытных «пацанок» из прошлых сезонов.

– Это осознанная провокация от нас, – рассказывает директор Школы леди Татьяна Мокриди. – Как еще мы могли показать ученицам, что вся дальнейшая жизнь в их руках. Если они будут и дальше меняться, станут счастливыми. Но если прекратят, останутся там, где находятся сейчас.

Вот так встреча: На
Вот так встреча: На "Від пацанки до панянки" устроят битву сезонов
пресс-служба

На проект вернули Дину #НЛО Абу Зейтер, Таню #Халк Коцюбу, Асю #Цацу Елизарову, Галю #Клеопатру Полудневич, Сашу #Чубрик Гойник и Иру #Лиду Слюнько. «Пацанки» друг друга сразу невзлюбили.

– Вы их видели? Господи, да они ведут себя, как обезьяны, – говорит Юля #Бандитка Чигринец. – Это они леди? Как собаки в пледе.
 

Вот так встреча: На
Вот так встреча: На "Від пацанки до панянки" устроят битву сезонов
пресс-служба

– Когда я увидела Алехину, подумала, что этому ребенку 14 лет, – улыбается Галя Полудневич. – Оказалось, эта «шкварка» мелкая еще и президент Школы леди. Подозреваю, ее выбрали на высокий пост из жалости.

В новом составе девушкам придется бок о бок провести целую неделю. Им устроят битву сезонов. Если победят бывалые – сразу две ученицы Школы леди покинут проект. Смогут ли новые «пацанки» отстоять свою честь? Включайте Новый канал в понедельник, 4 мая, в 19:00 и узнаете в реалити «Від пацанки до панянки».

Ранее мы писали, как участницы “Від пацанки до панянки“ тащили автобус. 

Поделись:
Теги: Від пацанки до панянки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь