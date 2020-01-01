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Сергей Притула раскрыл малоизвестный факт о шоу "Хто зверху?"

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Телеведущий рассказал, куда девается еда.
Сергей Притула раскрыл малоизвестный факт о шоу "Хто зверху?"
Сергей Притула раскрыл малоизвестный факт о шоу "Хто зверху?"
пресс-служба

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Огромные торты, пиццы, сыры, колбасы, пирожные, коктейли – какого только вкусного реквизита не было на съемочной площадке «Хто зверху?» Однако после того, как выключаются камеры, все эти вкусности нужно как-то утилизировать. И делается это самым естественным образом!

– На «Хто зверху?» часто бувають такі конкурси, в яких у якості реквізиту використовують продукти харчування, – говорит ведущий Нового канала Сергей Притула. – Коли зйомка закінчується, виходить людина, яка відповідає за цей реквізит, і каже: «Шановні друзі, налітай». І після цього знімальна група влаштовує невеличкий бенкет (усміхається). Ну а що, не викидати ж це все!

Сергей Притула раскрыл малоизвестный факт о шоу
Сергей Притула раскрыл малоизвестный факт о шоу "Хто зверху?"
пресс-служба

Чтобы жизнь малиной не казалась

Но не всегда на съемках проектов Нового канала еда бывает вкусной. К примеру, на шоу «Кто против блондинок?» в одном из выпусков на площадку вынесли традиционное шведское блюдо сюрстремминг – консервированную квашеную сельдь с очень специфическим запахом.

– Это был настоящий стреминг, – прокомментировала тот конкурс ведущая шоу Леся Никитюк.

Неприятный запах консервы заполонил весь павильон! Зато ведущим и всем, кто присутствовал в зале, есть что вспомнить!

Ранее мы писали, что желание Сергей Притула не исполнилось из-за карантина.

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Теги: новый канал, Сергей Притула, хто зверху
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