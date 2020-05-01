Карантин - не повод отменять улыбки и хорошее настроение.

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30 апреля Полине, младшей дочери Лилии Ребрик исполнилось два года. Несмотря на то, что празднование прошло в тесном семейном кругу, праздник удался на славу.

Своими эмоциями Лилия поделилась на свой страничке в Instagram.

У нас новый опыт! День рождения в очень узком кругу, только вчетвером! Очень волновались, чтобы именинница была удовлетворена, чтобы все удалось и был настоящий праздник!

Лилия Ребрик рассказала, как на карантине празднует день рождения младшей дочери instagram.com/liliia.rebrik

Главный, так сказать, секрет: быть настроенным на то, что все получится! Банально, но именно от этого все и зависит. Не нервничать, не переживать мелочами, даже если что-то не получается! Главное - окружите именинницу (именинника) любовью, вниманием, шутками и смехом. И здесь, кстати, неважно - сколько лет вы отмечаете и даже праздник отмечаете (ведь необязательно это день рождения!) Все, что нам нужно было для праздника, мы заказали онлайн. Главное - заранее спланируйте, распишите, как представляете себе «вечеринку». Записывайте все до мелочей, чтобы ничего не забыть. Если и вас праздник застал на карантине - не грустите! Сделайте его для своих родных очень теплым! Я вам искренне этого желаю!

Также телеведущая дала несколько советов, как отметить день рождения на карантине:

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