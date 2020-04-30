Леся Никитюк в коротких шортах похвасталась кулинарными навыками

Звезда показала снимки и видео, где ее племянница дегустирует окрошку.

Известная украинская ведущая, звезда Нового канала Леся Никитюк поделилась в соцсети новыми снимками, которые она сделала во дворе частного дома в Хмельницком.

Читай также: Огромный пес и полуголые мужчины: что удивило Лесю Никитюк на “СуперИнтуиции“

Так, на странице Никитюк в Инстаграм появились фотографии и видео, где она позирует за столом в футболке и шортах с лимонным принтом. Образ знаменитость дополнила шелковой повязкой. Вместе с ведущей за столом сидит ее 8-летняя племянница. Девочка дегустировала окрошку звездной тети. В ролике Леся спрашивает племянницу понравилось ли ей блюдо:

- Ну шо зайка, тобі вкусно? - Да, дуже вкусно. Але в нього таке ощущєніє, ніби то скис кисіль. - Спасіба...

Читай также: “Далеко пойдет“: как Антон Савлепов на самом деле относится к Лесе Никитюк

Несмотря на забавную критику племянницы, Никитюк все же решила в комментариях поделиться с подписчиками рецептом своей окрошки.

Рецепт окрошки от Леси Никитюк Скриншот

Ранее Леся Никитюк рассмешила Сеть снимком, где за ней подсматривает Джаред Лето.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​