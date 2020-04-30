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Леся Никитюк в коротких шортах похвасталась кулинарными навыками

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Звезда показала снимки и видео, где ее племянница дегустирует окрошку.
Леся Никитюк в коротких шортах похвасталась кулинарными навыками
Леся Никитюк в коротких шортах похвасталась кулинарными навыками
instagram.com/lesia_nikituk

Известная украинская ведущая, звезда Нового канала Леся Никитюк поделилась в соцсети новыми снимками, которые она сделала во дворе частного дома в Хмельницком.

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Так, на странице Никитюк в Инстаграм появились фотографии и видео, где она позирует за столом в футболке и шортах с лимонным принтом. Образ знаменитость дополнила шелковой повязкой. Вместе с ведущей за столом сидит ее 8-летняя племянница. Девочка дегустировала окрошку звездной тети. В ролике Леся спрашивает племянницу понравилось ли ей блюдо:  

- Ну шо зайка, тобі вкусно?

- Да, дуже вкусно. Але в нього таке ощущєніє, ніби то скис кисіль.

- Спасіба...

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Несмотря на забавную критику племянницы, Никитюк все же решила в комментариях поделиться с подписчиками рецептом своей окрошки.

Рецепт окрошки от Леси Никитюк
Рецепт окрошки от Леси Никитюк
Скриншот

Ранее Леся Никитюк рассмешила Сеть снимком, где за ней подсматривает Джаред Лето.

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Теги: Леся Никитюк, окрошка
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Источник: Ivona bigmir)net

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