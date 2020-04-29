Знаменитость показала, как высаживает растения, и сфотографировалась в стойле со скотом .

"Неожиданный поворот": Супермодель Белла Хадид занялась сельским хозяйством instagram.com/bellahadid

Читай также: “Малышка, тебе 25“: Супермодель Белла Хадид показала яркие кадры с сестрой Джиджи

Карантин на всех влияет по-разному - и знаменитости не исключение. Так, американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую британские пластические хирурги назвали самой красивой селебрити, почти ежедневно удивляет своих подписчиков новыми талантами и гранями своей яркой личности. Не так давно красотка сама обстригла себе челку, просматривая видеоурок известного стилиста, а теперь звезда приобщилась к сельхозработам.

В Инстаграм Белла добавила несколько снимков, на которых показала, как высаживает растения в горшки и крепит их к расстеленным по полю пленкам. Также звезда в кадре прилегла среди уже высаженных растений, написав к публикации, что день приобрел "неожиданное развитие".

"Неожиданный поворот": Супермодель Белла Хадид занялась сельским хозяйством instagram.com/bellahadid

"Неожиданный поворот": Супермодель Белла Хадид занялась сельским хозяйством instagram.com/bellahadid

"Неожиданный поворот": Супермодель Белла Хадид занялась сельским хозяйством instagram.com/bellahadid

Что же, если работа на природе приносит Белле удовольствие - то это здорово.

Еще на одном фото Белла запечатлила себя с маленьким козленком, а в ролике, который также добавила в Инстаграм, показала гнедую лошадь в стойле.

Глубокие разговоры, - подписала публикацию Белла.

Ранее мы писали, что мама Джиджи и Беллы Хадид подтвердила беременность старшей дочери.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.