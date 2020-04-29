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"Неожиданный поворот": Супермодель Белла Хадид занялась сельским хозяйством

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Знаменитость показала, как высаживает растения, и сфотографировалась в стойле со скотом .

"Неожиданный поворот": Супермодель Белла Хадид занялась сельским хозяйством
instagram.com/bellahadid

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Карантин на всех влияет по-разному - и знаменитости не исключение. Так, американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую британские пластические хирурги назвали самой красивой селебрити, почти ежедневно удивляет своих подписчиков новыми талантами и гранями своей яркой личности. Не так давно красотка сама обстригла себе челку, просматривая видеоурок известного стилиста, а теперь звезда приобщилась к сельхозработам.

В Инстаграм Белла добавила несколько снимков, на которых показала, как высаживает растения в горшки и крепит их к расстеленным по полю пленкам. Также звезда в кадре прилегла среди уже высаженных растений, написав к публикации, что день приобрел "неожиданное развитие". 

"Неожиданный поворот": Супермодель Белла Хадид занялась сельским хозяйством
instagram.com/bellahadid

"Неожиданный поворот": Супермодель Белла Хадид занялась сельским хозяйством
instagram.com/bellahadid

"Неожиданный поворот": Супермодель Белла Хадид занялась сельским хозяйством
instagram.com/bellahadid

Что же, если работа на природе приносит Белле удовольствие - то это здорово. 

Еще на одном фото Белла запечатлила себя с маленьким козленком, а в ролике, который также добавила в Инстаграм, показала гнедую лошадь в стойле.

Глубокие разговоры, - подписала публикацию Белла.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deep conversations

Публикация от Bella 🦋 (@bellahadid)

Ранее мы писали, что мама Джиджи и Беллы Хадид подтвердила беременность старшей дочери. 

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Теги: сельское хозяйство, Белла Хадид, супермодель, карантин
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Источник: IVONА bigmir)net

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