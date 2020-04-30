Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Огромный пес и полуголые мужчины: что удивило Лесю Никитюк на "СуперИнтуиции"

Комментариев: 1
В новым выпуске не так-то просто было отгадать незнакомцев.
Огромный пес и полуголые мужчины: что удивило Лесю Никитюк на "СуперИнтуиции"
Огромный пес и полуголые мужчины: что удивило Лесю Никитюк на "СуперИнтуиции"
пресс-служба

Читай также: С автоматами и адвокатами: как “Ревизора“ встретили в пиццерии

На шоу Нового канала «СуперИнтуиция» пришла ведущая Леся Никитюк и солист группы АГОНЬ Антон Савлепов. Звезды много шутили, и нередко – друг над другом. Еще больше удивляли незнакомцы, которых наши знаменитости должны были угадать. Например, на шоу пришел «заслуженный» стриптизер Украины. Мужчина признался, что в этом бизнесе он работает уже около 20 лет.

Также на шоу пришла Вечная Любовь. Оказалось, что это имя и фамилия одной из незнакомок. Кроме этого, среди незнакомцев были: тренер по интимному фитнесу, владелец редчайшей породы собак – тибетский мастиф вместе со своим псом Мусаши, а также человек-радар, который супер точно умеет вычислять скорость едущих навстречу автомобилей.

Также среди «людей-икс» на трибунах стоял мужчина с мускулистым торсом. И если его все сначала принимали за стриптизера, то на самом деле оказалось, что он скрывался под категорией «Самый честный человек». Ведь однажды незнакомец вернул 38 тыс. долларов женщине, которая потеряла их в маршрутке.

- Вы правильно поступили, - обратилась к мужчине Леся Никитюк. – Это карма, понимаете? Никто не знает, что с вами было бы, если бы вы не вернули эти деньги!


«СуперИнтуиция» - каждую среду в 19:00 на Новом канале.

Ранее мы писали, как Антон Савлепов относится к Лесе Никитюк. 

Поделись:
Теги: Леся Никитюк, Антон Савлепов, СуперИнтуиция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  30.04.2020, 17:17
Оценка:  0
гость
Интересно, кто-нибудь смотрит этот бред во главе с Нититюк? Господи, ну почему на Новом канале столько бредовых проектов и столько одиозных ведущих?
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь