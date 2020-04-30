Огромный пес и полуголые мужчины: что удивило Лесю Никитюк на "СуперИнтуиции"

В новым выпуске не так-то просто было отгадать незнакомцев.

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На шоу Нового канала «СуперИнтуиция» пришла ведущая Леся Никитюк и солист группы АГОНЬ Антон Савлепов. Звезды много шутили, и нередко – друг над другом. Еще больше удивляли незнакомцы, которых наши знаменитости должны были угадать. Например, на шоу пришел «заслуженный» стриптизер Украины. Мужчина признался, что в этом бизнесе он работает уже около 20 лет.

Также на шоу пришла Вечная Любовь. Оказалось, что это имя и фамилия одной из незнакомок. Кроме этого, среди незнакомцев были: тренер по интимному фитнесу, владелец редчайшей породы собак – тибетский мастиф вместе со своим псом Мусаши, а также человек-радар, который супер точно умеет вычислять скорость едущих навстречу автомобилей.

Также среди «людей-икс» на трибунах стоял мужчина с мускулистым торсом. И если его все сначала принимали за стриптизера, то на самом деле оказалось, что он скрывался под категорией «Самый честный человек». Ведь однажды незнакомец вернул 38 тыс. долларов женщине, которая потеряла их в маршрутке.

- Вы правильно поступили, - обратилась к мужчине Леся Никитюк. – Это карма, понимаете? Никто не знает, что с вами было бы, если бы вы не вернули эти деньги!



«СуперИнтуиция» - каждую среду в 19:00 на Новом канале.

Ранее мы писали, как Антон Савлепов относится к Лесе Никитюк.