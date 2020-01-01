Иоланда Хадид подтвердила, что ее 25-летняя дочь Джиджи беременна.

Мама модели Джиджи Хадид рассказала, когда у нее родится внук instagram.com/gigihadid

Американская модель нидерландского происхождения, звезда реалити-шоу “Настоящие домохозяйки Беверли Хиллз“ Иоланда Хадид подтвердила, что ее дочь, супермодель Джиджи Хадид c возлюбленным Зейном Маликом готовятся к рождению первенца.

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Знаменитость дала интервью для нидерландского телеканала RTL Boulevard. Во время разговора с журналистами Иоланда призналась, что станет бабушкой уже этой осенью.

“Я восторге от того, что стану бабушкой уже в сентябре, особенно после того, как совсем недавно потеряла свою маму. В этом и заключается прелесть жизни – одна душа покидает нас и приходит новая. Мы очень счастливы“, – заявила Хадид.

Иоланда Хадид подтвердила, что ее дочь Джиджи беременна GettyImages

Ранее супермодель Белла Хадид показала яркие кадры с сестрой Джиджи.

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