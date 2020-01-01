Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Мама модели Джиджи Хадид рассказала, когда у нее родится внук

Комментариев: 0
Иоланда Хадид подтвердила, что ее 25-летняя дочь Джиджи беременна.
Мама модели Джиджи Хадид рассказала, когда у нее родится внук
Мама модели Джиджи Хадид рассказала, когда у нее родится внук
instagram.com/gigihadid

Американская модель нидерландского происхождения, звезда реалити-шоу “Настоящие домохозяйки Беверли Хиллз“ Иоланда Хадид подтвердила, что ее дочь, супермодель Джиджи Хадид c возлюбленным Зейном Маликом готовятся к рождению первенца.

Читай также: Стиль топ-моделей: ТОП-5 фэшн-приемов модницы Джиджи Хадид

Знаменитость дала интервью для нидерландского телеканала RTL Boulevard. Во время разговора с журналистами Иоланда призналась, что станет бабушкой уже этой осенью.

“Я восторге от того, что стану бабушкой уже в сентябре, особенно после того, как совсем недавно потеряла свою маму. В этом и заключается прелесть жизни – одна душа покидает нас и приходит новая. Мы очень счастливы“, – заявила Хадид.

Иоланда Хадид подтвердила, что ее дочь Джиджи беременна
Иоланда Хадид подтвердила, что ее дочь Джиджи беременна
GettyImages

Ранее супермодель Белла Хадид показала яркие кадры с сестрой Джиджи.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​

Поделись:
Теги: Джиджи Хадид, Иоланда Хадид, Зейн Малик
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь