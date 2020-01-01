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Какая красотка: Мадонна покорила Сеть ярким look-ом в юности

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Поп-звезда показала, как одевалась, будучи подростком .

Какая красотка: Мадонна покорила Сеть юношеским снимком
Какая красотка: Мадонна покорила Сеть юношеским снимком
instagram.com/madonna

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Американская певица 61-летняя Мадонна, которая ранее показала 27-летнего бойфренда, покорила подписчиков архивным фото времен своей юности. В Инстаграм звезда показала снимок, на котором позирует с темными каштановыми волосами и в пикантном наряде. Девушка в кадре сидит на траве около частного дома, рядом с которым стоит велосипед.

Одета юная красотка Мадонна Луиза Чикконе в джинсы и красный топ без бретелек, под которым не угадывается нижнее белье. Каштановые волосы будущей поп-дивы слегка завиты и рассыпались по плечам. 

Архивный снимок звезда подписала словами “подростковый карантин“.

Какая красотка: Мадонна покорила Сеть юношеским снимком
Какая красотка: Мадонна покорила Сеть юношеским снимком
instagram.com/madonna

Подписчики певицы оставили множество комментариев к фото, отмечая красоту и очарование девушки. 

Ранее мы писали, что Мадонна показала, как младшие дочери танцуют и делают растяжку. 

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Теги: Мадонна, архивные фото звезд, подросток
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Источник: IVONА bigmir)net

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