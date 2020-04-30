Музыкант стал гостем свежего номера журнала «Телегид», поделившись своим видением злободневной темы жизни в соцсетях, а также собственной мотивацией.

"Не хочу заниматься "не своим" делом": Винник рассказал о планах на будущее пресс-служба

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С введением карантина многие знаменитости, затосковав без круглосуточного внимания, бросились выставлять свою жизнь напоказ во всевозможных влогах, прямых эфирах и онлайн-шоу. К удивлению публики, любимец миллионов никак не проявляет себя на этом поприще. Попытавшись разобраться почему, журналисты ТВ-гайда “Телегид“ раскрыли Олега Винника с неожиданной стороны, давая возможность читателю увидеть новые грани Артиста и Человека.

Слава Богу, даже в период карантина спорт, труд и творчество в студии у меня в приоритете, и я не хотел бы менять их на жизнь в соцсетях, - поясняет певец. - Однако сейчас появилось время поделиться с людьми тем, чем я занимался раньше, поднять архивы и найти видеозаписи, которые еще никто никогда не видел. Вместо того чтобы каждый день вести онлайн-концерты, показывать себя в прямых эфирах, заниматься блогерством, которое на самом деле мне вовсе не близко, я публикую фото и видео моих ролей в известных мюзиклах.

"Не хочу заниматься "не своим" делом": Винник рассказал о планах на будущее пресс-служба

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По словам исполнителя, публичные люди не привыкли к свободному времени.

У меня такое впечатление, что артистам становится скучно и они используют возможность попробовать себя в различных направлениях. Но, повторюсь, мне подобное не интересно. Я не исчерпался в своем творчестве и не хочу менять данный мне Богом талант на что-то другое, не хочу заниматься «не своим» делом. Конечно же, каждый в праве выбирать собственную дорогу, развлекать людей в хорошем смысле слова, но это не мое. Для меня важно не изменять самому себе, продолжать делать свою работу при любых обстоятельствах, - говорит Олег Винник.

"Не хочу заниматься "не своим" делом": Винник рассказал о планах на будущее пресс-служба

Сегодня у каждого публичного человека есть шанс проявить себя как с плохой, так и с хорошей стороны. И только от нас зависит, раздавать себя налево и направо или найти в себе зерно и показать те грани своей личности, которые, возможно, еще не успели оценить. Можно показывать всё что угодно, но важно оставаться профессионалами, не опустошая себя, - считает артист.

Ранее мы писали, что Винник перепел легендарный хит Пономарева.

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