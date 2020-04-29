Дан Балан запостил видео из спальни Тины Кароль

Как тренеры "Голосу країни-10" снимали видео на совместную песню "Помнишь".

Известный молдавский исполнитель, тренер украинского вокального шоу “Голос країни“ Дан Балан поделился в соцсети новым роликом с коллегой по проекту, певицей и ведущей Тиной Кароль.

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Так, на своей странице в Инстаграм музыкант-мультиинструменталист опубликовал видео со съемок новой совместной с Кароль композиции “Помнишь“. Ролик снимали в спальне украинской артистки.

“А помнишь? Хотела быть другой, самой разной... и черпать всю любовь ..все, и сразу...“, - подписал эксклюзивные кадры Балан.

Отметим, что премьера трека состоялась в суперфинале юбилейного десятого сезона “Голосу країни“.

Как прошел Суперфинал 10 сезона “Голосу країни“ можно посмотреть здесь.

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