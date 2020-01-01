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Хейтерам назло: Миллиардерша Кайли Дженнер показала фигуру в бикини без фотошопа

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Знаменитость выставила фото с разных ракурсов и продемонстрировала поклонникам подтянутое тело .

Хейтерам назло: Миллиардерша Кайли Дженнер показала фигуру в бикини без фотошопа
Хейтерам назло: Миллиардерша Кайли Дженнер показала фигуру в бикини без фотошопа
instagram.com/kyliejenner

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Самая молодая миллиардерша, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер, похоже, устала от “пластмассовости“ в Сети и решила поддерживать все натуральное, избегая также обработки фото. Так, на днях знаменитость, владеющая косметическим брендом, показала в Инстаграм лицо без макияжа, а теперь Кайли продемонстрировала фигуру в бикини, не совершенствуя фото с помощью редакторов.

В Инстаграм девушка добавила целую серию кадров на краю бассейна, на которых ее фигура видна с разных ракурсов. Кайли позирует в купальнике с разноцветными разводами, а ее волосы гладко причесаны на прямой пробор. 

Хейтерам назло: Миллиардерша Кайли Дженнер показала фигуру в бикини без фотошопа
Хейтерам назло: Миллиардерша Кайли Дженнер показала фигуру в бикини без фотошопа
instagram.com/kyliejenner

Хейтерам назло: Миллиардерша Кайли Дженнер показала фигуру в бикини без фотошопа
Хейтерам назло: Миллиардерша Кайли Дженнер показала фигуру в бикини без фотошопа
instagram.com/kyliejenner

Хейтерам назло: Миллиардерша Кайли Дженнер показала фигуру в бикини без фотошопа
Хейтерам назло: Миллиардерша Кайли Дженнер показала фигуру в бикини без фотошопа
instagram.com/kyliejenner

Хейтерам назло: Миллиардерша Кайли Дженнер показала фигуру в бикини без фотошопа
Хейтерам назло: Миллиардерша Кайли Дженнер показала фигуру в бикини без фотошопа
instagram.com/kyliejenner

Хейтерам назло: Миллиардерша Кайли Дженнер показала фигуру в бикини без фотошопа
Хейтерам назло: Миллиардерша Кайли Дженнер показала фигуру в бикини без фотошопа
instagram.com/kyliejenner

За несколько часов снимки набрали почти 10,5 млн. лайков.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер планирует стать многодетной матерью.

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Теги: Кайли Дженнер, фото в купальнике, без фотошопа
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Источник: IVONА bigmir)net

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