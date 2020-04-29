Индира Едильбаева написала эмоциональный пост, в котором призвала подписчиков относиться ко всему с позитивом.

"Прошу вас, я не расстроена": Финалистка "Голоса" обратилась к пользователям Сети instagram.com/indi_edilbayeva

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Суперфиналистка вокального талант-шоу "Голос країни"-10 казахская исполнительница Индира Едильбаева эмоционально обратилась к подписчикам. В Инстаграм девушка оставила трогательный пост, в котором заверила поклонников своего таланта, что совсем не расстроена итогами суперфинала, и призвала фолловеров мыслить позитивно. Также девушка пообещала и в будущем радовать поклонников своим творчеством.

Публикацию Индира дополнила фото, на котором позирует в нежно-розовом наряде на бретельках и с собранными в хвост волосами. Судя по всему, такое обращение девушка оставила после многочисленных комментариев пользователей Сети, которые остались недовольны победой в шоу Романа Сасанчина.

Друзья, прошу вас, я ни капли не расстроена 😄

Давайте мыслить позитивно и радоваться жизни!

Для меня важна была победа над собой, быть услышанной, обрести настоящих и верных слушателей, дарить вам свою музыку 🙌🏼

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Поэтому под этим постом, можете оставить свои сердечки, кто будет ждать от меня авторских песен и обещает не уходить далеко 💜👇🏼, - написала Индира.

"Прошу вас, я не расстроена": Финалистка "Голоса" обратилась к пользователям Сети instagram.com/indi_edilbayeva

Ранее девушка уже публиковала пост благодарности команде “Голоса“, в котором призналась в любви Киеву и Украине.

Почему я все время везде кричу, что люблю Украину)) потому, что там очень добродушные люди, с которыми мне посчастливилось познакомиться, подружиться и поработать. Kiev- forever in my heart!

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Это память, незабываемые эмоции на всю жизнь и бесценный опыт. У меня до сих пор нет ощущения (или осознания), что все завершилось! Думаю, я не раз еще вернусь в Киев, так, как дуже скучаю!!! 🙈

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Если вы не знаете, с чего начать двигаться, начните с Голоса! ✌🏼♥️, - написала артистка.

"Прошу вас, я не расстроена": Финалистка "Голоса" обратилась к пользователям Сети instagram.com/indi_edilbayeva

Напомним, что суперфинал шоу “Голос страны“ состоялся в минувшее воскресенье, 26 апреля. Индира Едильбаева после голосования телезрителей вошла в четверку суперфиналистов, представляя команду звездного тренера Дана Балана. По итогам второго, заключительного, этапа голосования зрителей победу одержал 18-летний Роман Сасанчин, который ранее побеждал детское шоу “Голос“.

Ранее мы писали о топ-5 звезд, которые засветились на шоу “Голос“.

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