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"Актер из кино для взрослых?": Потапа затроллили в Сети за обнаженный снимок

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Продюсер засветил отличную физическую форму после тренировки на свежем воздухе .

"Актер из кино для взрослых?": Потапа затроллили в Сети за обнаженный снимок
instagram.com/realpotap

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Украинский продюсер, рэпер, фронтмен группы Mozgi Алексей Потапенко (Потап) поразил подписчиков отличной физической формой в карантине. В Инстаграм артист, который вместе с супругой певицей Настей Каменских пропагандирует спорт и здоровый образ жизни, показал фото с голым торсом. В кадре Потап запечатлен во дворе частного дома около бассейна. В кадре он с серьезным выражением лица сжимает кулак. В описании артист объяснил, что тренировался на свежем воздухе.

40 минут 🔥 тренировки возле бассейна ✅, - подписал фото Потап.

"Актер из кино для взрослых?": Потапа затроллили в Сети за обнаженный снимок
instagram.com/realpotap

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Фолловеры залайкали “жаркий“ снимок Потапа - часть подписчиков удивились, что артист уже ходит полураздетым. Также некоторые фолловеры сравнили Потапа с американской звездой Брюсом Уиллисом. Не обошлось и без дружеского троллинга - один из подписчиков Потапа “подколол“ рэпера, сравнив с актером из “клубнички“:

  • Что за порноактёр? Кто знает?
  • Коли вже буде посмішка ?
  • Хахахах лысый из Голос Країни🤣
  • Это у вас уже так тепло?!!! Класс!
  • Мужик 💪
  • Мужчина супер
  • Огонь!!! Какой ты молодец!
  • Стал очень на Брюса Уиллиса похож, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Каменских сбросила белье под песню Джо Кокера.

 

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Теги: Потап, троллинг, спорт, обнажение
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Источник: IVONА bigmir)net

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