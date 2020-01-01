Продюсер засветил отличную физическую форму после тренировки на свежем воздухе .

"Актер из кино для взрослых?": Потапа затроллили в Сети за обнаженный снимок instagram.com/realpotap

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Украинский продюсер, рэпер, фронтмен группы Mozgi Алексей Потапенко (Потап) поразил подписчиков отличной физической формой в карантине. В Инстаграм артист, который вместе с супругой певицей Настей Каменских пропагандирует спорт и здоровый образ жизни, показал фото с голым торсом. В кадре Потап запечатлен во дворе частного дома около бассейна. В кадре он с серьезным выражением лица сжимает кулак. В описании артист объяснил, что тренировался на свежем воздухе.

40 минут 🔥 тренировки возле бассейна ✅, - подписал фото Потап.

"Актер из кино для взрослых?": Потапа затроллили в Сети за обнаженный снимок instagram.com/realpotap

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Фолловеры залайкали “жаркий“ снимок Потапа - часть подписчиков удивились, что артист уже ходит полураздетым. Также некоторые фолловеры сравнили Потапа с американской звездой Брюсом Уиллисом. Не обошлось и без дружеского троллинга - один из подписчиков Потапа “подколол“ рэпера, сравнив с актером из “клубнички“:

Что за порноактёр? Кто знает?

Коли вже буде посмішка ?

Хахахах лысый из Голос Країни🤣

Это у вас уже так тепло?!!! Класс!

Мужик 💪

Мужчина супер

Огонь!!! Какой ты молодец!

Стал очень на Брюса Уиллиса похож, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Каменских сбросила белье под песню Джо Кокера.

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