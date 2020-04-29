Солист известной украинской группы "АГОНЬ" также признался, как ему удалось обхитрить Лесю на шоу Нового канала "СуперИнтуиция", звездными гостями которого они стали.

Как Антон Савлепов на самом деле относится к Лесе Никитюк пресс-служба

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Артист не переставал шутить на съемочной площадке и за кулисами проекта. Так, Антон рассекретил историю знакомства с Лесей Никитюк, которая тоже не упускала возможности «подколоть» певца.

– Мы встретились на дискотеке, Леся была в стельку пьяная и пыталась со мной флиртовать, – пошутил артист. – Тогда я подумал: «Эта девчонка слишком самонадеянная. Далеко пойдет!»

Как Антон Савлепов на самом деле относится к Лесе Никитюк пресс-служба

– Я по жизни победитель, – объяснил Антон после съемок. – Сегодня опять постарался отстоять свое звание. Можно было подумать, будто я не уверен в себе и не знаю, что делаю. На самом деле, я выбрал такую тактику, чтобы расслабилась моя оппонентка Леся. А если серьезно, то мне с Никитюк всегда приятнее всех сниматься на любых телешоу. Она веселая, понимает мой юмор, дает мне время и пространство для баловства. Я приятно удивляюсь, оценивая остроту ее мышления, ведь Леся часто говорит классные шутки, до которых я бы не додумался.

Кроме этого Савлепов рассказал, как ему удалось обхитрить Лесю, и какие у них отношения на самом деле.

«СуперИнтуиция» – каждую среду в 19:00 на Новом канале.

Ранее мы писали, что Лесю Никитюк сравнили с Олегом Винником.

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