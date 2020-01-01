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Корм для пони и инструктор по йоге: Что звезды запрашивают в своих райдерах

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Узнайте, какие требования у украинских и мировых артистов.
Корм для пони и инструктор по йоге: Что звезды запрашивают в своих райдерах
Корм для пони и инструктор по йоге: Что звезды запрашивают в своих райдерах
пресс-служба

Звездные райдеры – нередко настоящее испытание для организаторов концерта. Какие требования украинских и голливудских артистов заставляют понервничать больше остальных, кому необходим личный повар, а кому – особое печенье? Об этом рассказали в новом выпуске “Неймовірна правда про зірок” на СТБ!   

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Выполнить все звездные прихоти удается не всем… У королевы украинской поп-сцены Оли Поляковой есть особый пункт в райдере, который пока не удалось выполнить никому!

В моем райдере была бутылка элитного шампанского, но еще никогда мне его не поставили оригинальное, это всегда подделка”, - делится певица. Поэтому от этого пункта команда решила отказаться.

Певица Madonna выдвигает организаторам действительно королевские запросы. Ее райдер называют одним из наиболее сложно выполнимых в мире. Хотя сама селебрити так не считает. 30 телохранителей, личные повара, инструктор по йоге и иглотерапевт. Кроме того, вся гримерная должна быть обтянута особой тканью, а повсюду должны стоять лилии со стеблем, длиной 15 см!

Что звезды запрашивают в своих райдерах
Что звезды запрашивают в своих райдерах
пресс-служба

Главное требование Ирины Федишин в концертном туре – белоснежное постельное белье в номерах. Это помогает артистке убедиться, что постель чистая.

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Один пункт из перечня требований Michelle Andrade – носки. Артистка отмечает, что на концертах они всегда должны быть под рукой.

Что звезды запрашивают в своих райдерах
Что звезды запрашивают в своих райдерах
пресс-служба

Jennifer Lopez требует особого интерьера в гримерной: все должно быть в белых тонах – мебель, цветы и даже еда! Еще один особый пункт – печенье, нагретое до идеальной  температуры, и холодное молоко. При этом, температура не указана. Организаторы теряют голову, а певица отмечает, что делает это специально – чтобы в случае чего было к чему прицепиться.

Что звезды запрашивают в своих райдерах
Что звезды запрашивают в своих райдерах
пресс-служба

Многие артисты просят особую еду. Обязательные пункты в бытовом райдере Златы Огневич – рисовые безглютеновые хлебцы, соевое или другое растительное молоко, орехи, сухофрукты, мед, зеленый чай, нарезанная морковь и огурец. 

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Большинство команды Jerry Heil – веганы, поэтому в их райдере обязательно есть орешки, овощи, фрукты, авокадо, грейпфрут и хлебцы.

Дуэт TamerlanAlena, чтобы проверить, внимательно ли организатор изучил их требования, включает в него необычный пункт – корм для карликового пони. Артисты отмечают, что зачастую у их команды уточняют детали по этому требованию, если же нет – команда настораживается, внимательно ли отнеслись к их запросам.

Ранее сообщалось, что  ALYOSHA и Тарас Тополя станут многодетными родителями.

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Теги: райдеры звезд
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Источник: Ivona bigmir)net

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