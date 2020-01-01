Героини реалити Нового канала прошли испытание не только на прочность, но и на сплоченность.

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Одиннадцатую неделю “пацанки“ запомнят надолго – им пришлось не только выживать в селе, но и переступить через собственное достоинство. За почти три месяца участницы “Від пацанки до панянки“ уже порядком надоели друг другу, поэтому между ними часто возникали конфликты. Но испытание, которое подготовили преподаватели Школы леди, должно было показать, насколько девушки готовы помогать друг другу в критических ситуациях.

– Так сложилось, что все испытания на выносливость проводила я, – рассказывает заместитель директора Школы леди Екатерина Виноградова. – А это, как говорится, “отдельный жанр“. Здесь мягкостью особо ничего не добьешься. Как в спорте: хороший тренер – это строгий и требовательный тренер.

Как участницы "Від пацанки до панянки" тащили автобус пресс-служба

– Автобус – это вызов, – объясняет суть испытания Екатерина Виноградова. – На первый взгляд кажется, что сдвинуть его с места невозможно. Но если включить не только силу, но и ум, все реально.

Чтобы заработать денег, “пацанки“ должны были тащить за собой автобус. За каждые десять метров они получали 300 гривен.

Уже привычно “пацанки“ разделились на команды и попытались тянуть автобус по трое. Но это оказалось задачей не из легких.

– Он вроде и движется, но потом начинает катиться назад. Почти как мы, – рассказывает участница реалити Нового канала Виктория #Синяк Кошутина.

Как участницы "Від пацанки до панянки" тащили автобус пресс-служба

– Юля # Бандитка – баба как будто сильная, – делится наблюдениями еще одна героиня “Від пацанки до панянки“ Настя # Мивина Иваненко. – Но как она этот автобус тащила! Лицо покраснело, глаза из орбит вылезли, а он остался стоять на месте, как стоял (смеется).

Только после проб и ошибок “пацанки“ осознали, что справиться с автобусом смогут только все вместе.

– Нам пришлось переступить через собственную неприязнь, – продолжает Настя #Мивина. – И только тогда мы сработали как настоящая команда.

– Увидев, сколько метров мы протащили автобус, я поняла, насколько это было круто, – радуется Вика #Синяк.

Какие еще испытания подготовили для “пацанок“ преподаватели Школы леди? Смотрите в следующих выпусках реалити “Від пацанки до панянки“ по понедельникам в 19:00 на Новом канале!

Ранее мы писали, что одна из “пацанок“ влюбилась в дворецкого.

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