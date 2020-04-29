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"Захватывающе красивая": Слава Каминская показала эффектные фото без белья

Комментариев: 1
Артистка добавила несколько снимков с легким макияжем, в провокационном наряде .

"Захватывающе красивая": Слава Каминская показала эффектные фото без белья
instagram.com/babaslavka

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Участница дуэта “НеАнгелы“ Слава Каминская, которая недавно шокировала Сеть необычным домашним образом, покорила подписчиков новыми фото. В Инстаграм певица добавила несколько снимков с неброским макияжем, подчеркнувшим ее эффектную внешность. На одном из фото, которое звезда добавила в Инста-сториз, она позирует в белом наряде с очень глубоким декольте, под которым нет белья.

Карантин #хватит 😂🤣, - написала в публикации Каминская.

"Захватывающе красивая": Слава Каминская показала эффектные фото без белья
instagram.com/babaslavka

"Захватывающе красивая": Слава Каминская показала эффектные фото без белья
instagram.com/babaslavka

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Поклонники похвалили фото Славы и отметили, что у нее уникальная, яркая красота:

  • Захватывающе красивая😍
  • Какая вы красивая 😻😻
  • Я бы тоже хотела поработать над ретушью ваших фото. У вас просто потрясающая внешность ❤️
  • Чарівна
  • Для меня Вы идеал женщины, фигура-внешность-голос.... Прям 🔥 !!!
  • Красота неземная🌷🌷🌷🌷🌷💗💗💗💗💗💗💗💗
  • Красиво так по-рыжему👍😍
  • Шикарная 🔥, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Слава Каминская провела праздники с вывшим мужем. 

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Теги: Слава Каминская, без белья
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  29.04.2020, 12:38
Оценка:  0
гость
Интересно, утром без штукатурки сидя на унитазе, тужась с выступающими жилами на лбу она тоже считает себя захватывающе красивой?
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