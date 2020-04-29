Артистка добавила несколько снимков с легким макияжем, в провокационном наряде .

"Захватывающе красивая": Слава Каминская показала эффектные фото без белья instagram.com/babaslavka

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Участница дуэта “НеАнгелы“ Слава Каминская, которая недавно шокировала Сеть необычным домашним образом, покорила подписчиков новыми фото. В Инстаграм певица добавила несколько снимков с неброским макияжем, подчеркнувшим ее эффектную внешность. На одном из фото, которое звезда добавила в Инста-сториз, она позирует в белом наряде с очень глубоким декольте, под которым нет белья.

Карантин #хватит 😂🤣, - написала в публикации Каминская.

"Захватывающе красивая": Слава Каминская показала эффектные фото без белья instagram.com/babaslavka

"Захватывающе красивая": Слава Каминская показала эффектные фото без белья instagram.com/babaslavka

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Поклонники похвалили фото Славы и отметили, что у нее уникальная, яркая красота:

Захватывающе красивая😍

Какая вы красивая 😻😻

Я бы тоже хотела поработать над ретушью ваших фото. У вас просто потрясающая внешность ❤️

Чарівна

Для меня Вы идеал женщины, фигура-внешность-голос.... Прям 🔥 !!!

Красота неземная🌷🌷🌷🌷🌷💗💗💗💗💗💗💗💗

Красиво так по-рыжему👍😍

Шикарная 🔥, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Слава Каминская провела праздники с вывшим мужем.

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