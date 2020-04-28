Сбросила белье под песню Джо Кокера: Каменских записала эффектное видео
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Певица Настя Каменских продолжает развлекать своих поклонников в самоизоляции: артистка проводит тренировки и тренинги, ведет свой влог, а также регулярно записывает забавные карантинные ролики вместе с супругом продюсером Потапом.
На этот раз Настя справилась одна - хотя муж, судя по всему, выступил оператором нового эффектного ролика. В Инстаграм Каменских выложила коротенькое видео, где под песню Джо Кокера You Can Leave Your Hat On, которую после известной картины “Девять с половиной недель“ часто используют для стриптиза, эффектно бросает в кадр одежду и полупрозрачное бордовое белье.
Потом Настя сама заходит в кадр и, скорчив забавную рожицу и вздохнув, поднимает с пола бельевую корзину со сброшенными в нее вещами.
Распорядок дня 😋👚👙, - подписала звезда.
Фолловеры бурно отреагировали на ролик, добавив множество смеющихся смайлов, часть подписчиков отметили, что это очень реалистично для семейных пар:
- Ого как горячо❤️
- Хорошего тебе дня❤️
- Хозяюшка❤️
- 🔥💓😂 ожидание оправдалось 😂😂😂👌
- Обожнюю вас😘😘😘😘😘
- Семейная жизнь😅
- Жиза 🔥🔥🔥🔥🔥🔥❤️
- Хах😂😂😂😂😂🔥🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
- ❤Як круто😂 і реалістично😂, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Каменских станцевала без одежды и покорила Сеть.
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