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Бросалась одеждой и бельем: Эффектная Каменских показала стриптиз в карантине

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Певица продемонстрировала на камеру свою одежду, включая белье .

Бросалась одеждой и бельем: Эффектная Каменских показала стриптиз в карантине
Бросалась одеждой и бельем: Эффектная Каменских показала стриптиз в карантине
instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских продолжает развлекать своих поклонников в самоизоляции: артистка проводит тренировки и тренинги, ведет свой влог, а также регулярно записывает забавные карантинные ролики вместе с супругом продюсером Потапом.

На этот раз Настя справилась одна - хотя муж, судя по всему, выступил оператором нового эффектного ролика. В Инстаграм Каменских выложила коротенькое видео, где под песню Джо Коккера You Can Leave Your Hat On, которую после известной картины “Девять с половиной недель“ часто используют для стриптиза, эффектно бросает в кадр одежду и полупрозрачное бордовое белье. 

Потом Настя сама заходит в кадр и, скорчив забавную рожицу и вздохнув, поднимает с пола бельевую корзину.

Распорядок дня 😋👚👙, - подписала звезда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daily routine 😋👚👙 ⠀ #home #quarantinelife

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Фолловеры бурно отреагировали на ролик, добавив множество смеющихся смайлов, часть подписчиков отметили, что это очень реалистично для семейных пар:

  • Ого как горячо❤️
  • Хорошего тебе дня❤️
  • Хозяюшка❤️
  • 🔥💓😂 ожидание оправдалось 😂😂😂👌
  • Обожнюю вас😘😘😘😘😘
  • Семейная жизнь😅
  • Жиза 🔥🔥🔥🔥🔥🔥❤️
  • Хах😂😂😂😂😂🔥🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
  • ❤Як круто😂 і реалістично😂, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Каменских станцевала без одежды и покорила Сеть.

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Теги: Настя Каменских, стриптиз, звезды дома, забавное видео, карантин
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Источник: IVONА bigmir)net

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