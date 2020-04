Певица продемонстрировала на камеру свою одежду, включая белье .

Бросалась одеждой и бельем: Эффектная Каменских показала стриптиз в карантине instagram.com/kamenskux

Читай также: “Вы заметили?“: Игривая Каменских выставила фото из спальни

Певица Настя Каменских продолжает развлекать своих поклонников в самоизоляции: артистка проводит тренировки и тренинги, ведет свой влог, а также регулярно записывает забавные карантинные ролики вместе с супругом продюсером Потапом.

На этот раз Настя справилась одна - хотя муж, судя по всему, выступил оператором нового эффектного ролика. В Инстаграм Каменских выложила коротенькое видео, где под песню Джо Коккера You Can Leave Your Hat On, которую после известной картины “Девять с половиной недель“ часто используют для стриптиза, эффектно бросает в кадр одежду и полупрозрачное бордовое белье.

Потом Настя сама заходит в кадр и, скорчив забавную рожицу и вздохнув, поднимает с пола бельевую корзину.

Распорядок дня 😋👚👙, - подписала звезда.

Фолловеры бурно отреагировали на ролик, добавив множество смеющихся смайлов, часть подписчиков отметили, что это очень реалистично для семейных пар:

Ранее мы писали, что Каменских станцевала без одежды и покорила Сеть.

