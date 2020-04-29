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Леся Никитюк засветила идеальный пресс в коротком топе

Комментариев: 2
Ведущая устроила весеннюю фотосессию в дворе своего дома.
Леся Никитюк засветила идеальный пресс в коротком топе
Леся Никитюк засветила идеальный пресс в коротком топе
instagram.com/lesia_nikituk

Известная украинская ведущая, звезда Нового канала Леся Никитюк похвасталась новой фотосессией. Артистка опубликовала снимки, которые были сделаны во дворе ее частном дома в Хмельницком.

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Так, на странице Никитюк в Инстаграм появились две фотографии, где она позирует на фоне цветущего дерева в коротком белом топе и зеленых спортивных штанах. Наряд подчеркнул стройную фигуру телеведущей, особенно ее стальной пресс.

“Цвіту і пахну🌸☘️“, - подписала кадры Леся.

Леся Никитюк засветила идеальный пресс в коротком топе
Леся Никитюк засветила идеальный пресс в коротком топе
Скриншот

Леся Никитюк засветила идеальный пресс в коротком топе
Леся Никитюк засветила идеальный пресс в коротком топе
Скриншот

Ранее Леся Никитюк рассмешила Сеть снимком, где за ней подсматривает Джаред Лето.

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Теги: Леся Никитюк
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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gleb87    29.04.2020, 11:05
Оценка:  0
gleb87
“Цвіту і пахну
gleb87    29.04.2020, 11:06
Оценка:  0
gleb87
Нужно срочно скинутся малой на мыло или гель для душа
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