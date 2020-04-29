Ведущая устроила весеннюю фотосессию в дворе своего дома.

Известная украинская ведущая, звезда Нового канала Леся Никитюк похвасталась новой фотосессией. Артистка опубликовала снимки, которые были сделаны во дворе ее частном дома в Хмельницком.

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Так, на странице Никитюк в Инстаграм появились две фотографии, где она позирует на фоне цветущего дерева в коротком белом топе и зеленых спортивных штанах. Наряд подчеркнул стройную фигуру телеведущей, особенно ее стальной пресс.

“Цвіту і пахну🌸☘️“, - подписала кадры Леся.

Леся Никитюк засветила идеальный пресс в коротком топе Скриншот

Леся Никитюк засветила идеальный пресс в коротком топе Скриншот

Ранее Леся Никитюк рассмешила Сеть снимком, где за ней подсматривает Джаред Лето.

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