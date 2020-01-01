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Без алиментов: Экс-супруга Остапчука поделилась подробностями развода

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Елена Войченко отметила, что отказалась от алиментов, но Владимир оплачивает обучение детей .

Без алиментов: Экс-супруга Остапчука поделилась подробностями развода
Без алиментов: Экс-супруга Остапчука поделилась подробностями развода
instagram.com/olenavoychenko

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На днях стало известно, что популярный телеведущий, шоумен Владимир Остапчук официально развелся с переводчицей Еленой Войченко, с которой у него двое детей. Об этом сообщил сам Остапчук в недавней публикации в Инстаграм. По его словам, суд принял решение расторгнуть брак пары 6 марта 2020. 

Факт развода подтвердила и экс-супруга Остапчука, рассказав подробности в программе “Зірковий шлях“. В частности, Елена отметила, что не подавала на алименты, поскольку не хотела, чтобы бракоразводный процесс затянулся.

Я дала согласие на развод без алиментов, – заявила экс-супруга Остапчука.

Без алиментов: Экс-супруга Остапчука поделилась подробностями развода
Без алиментов: Экс-супруга Остапчука поделилась подробностями развода
instagram.com/olenavoychenko

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Однако Войченко отметила, что при этом Владимир продолжает оплачивать школу для 7-летней Эмилии и детский сад для 2-летнего Эвана. Также шоумен периодически переводит детям сумму, размер которой определяет сам.

Напомним, что Владимир Остапчук и Елена Войченко прожили в браке 12 лет, а осенью 2019 года супруги публично объявили о расставании.

Без алиментов: Экс-супруга Остапчука поделилась подробностями развода
Без алиментов: Экс-супруга Остапчука поделилась подробностями развода
instagram.com/olenavoychenko

Ранее Войченко дала интервью, в котором отметила, что причиной развода стала неверность Владимира. Елена призналась, что простила экс-супругу несколько романов на стороне, однако, устала от этой ситуации и решила развестись. К слову, в Сети не так давно рассекретили возможную девушку Остапчука, из-за которой, по мнению многих пользователей, и случился развод. Загадочную девушку будто бы зовут Кристина, ей 33 года, и она нотариус.

Ранее мы писали, что Остапчук записал новую пародию на “карантинный“ хит.

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Теги: Владимир Остапчук, Елена Войченко, развод, романы звезд, алименты
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Источник: IVONА bigmir)net

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