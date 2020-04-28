Звезда отметила, что празднует свой День рождения в карантине .

Очень откровенно: Пышнотелая рэперша Lizzo сделала фото в пикантном наряде instagram.com/lizzobeeating

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Популярная американская рэп-исполнительница и актриса, которая выступает под gсевдо Lizzo, взбудоражила Сеть откровенным снимком. В Инстаграм пышнотелая звезда добавила фото в пикантном наряде, почти обнажившем ее большую грудь. В кадре рэперша сидит на фоне зеленой растительности, одетая в темное платье, приспущенное на плечах. Волосы певицы заплетены в мелкие косички и собраны на макушке зеленым платком, а два локона свободно висят вдоль лица.

В описании к фото Lizzo отметила, что она празднует свой 32 день рождения. А лучшим подарком, по мнению звезды, будут добрые слова в ее адрес, а также ее любимая “тряска ягодицами“.

Это мой день рождения, лучший подарок это будет ... сказать что-нибудь хорошее о себе в моих комментариях и встряхнуть эту задницу, - написала эпатажная звезда.

Очень откровенно: Пышнотелая рэперша Lizzo сделала фото в пикантном наряде instagram.com/lizzobeeating

Снимок за несколько часов собрал более 1,3 миллиона лайков.

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