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Очень откровенно: Пышнотелая рэперша Lizzo сделала фото в пикантном наряде

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Звезда отметила, что празднует свой День рождения в карантине .

Очень откровенно: Пышнотелая рэперша Lizzo сделала фото в пикантном наряде
Очень откровенно: Пышнотелая рэперша Lizzo сделала фото в пикантном наряде
instagram.com/lizzobeeating

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Популярная американская рэп-исполнительница и актриса, которая выступает под gсевдо Lizzo, взбудоражила Сеть откровенным снимком. В Инстаграм пышнотелая звезда добавила фото в пикантном наряде, почти обнажившем ее большую грудь. В кадре рэперша сидит на фоне зеленой растительности, одетая в темное платье, приспущенное на плечах. Волосы певицы заплетены в мелкие косички и собраны на макушке зеленым платком, а два локона свободно висят вдоль лица.

В описании к фото Lizzo отметила, что она празднует свой 32 день рождения. А лучшим подарком, по мнению звезды, будут добрые слова в ее адрес, а также ее любимая “тряска ягодицами“. 

Это мой день рождения, лучший подарок это будет ... сказать что-нибудь хорошее о себе в моих комментариях и встряхнуть эту задницу, - написала эпатажная звезда.  

Очень откровенно: Пышнотелая рэперша Lizzo сделала фото в пикантном наряде
Очень откровенно: Пышнотелая рэперша Lizzo сделала фото в пикантном наряде
instagram.com/lizzobeeating
     

Снимок за несколько часов собрал более 1,3 миллиона лайков. 

Ранее мы писали, что британская модель Деми Роуз показала фото в белье и сапогах.

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Теги: Lizzo, откровенные наряды звезд, карантин
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (1)
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