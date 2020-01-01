Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Иная близость": Тина Кароль показала архивное фото покойного мужа

Комментариев: 0
Семь лет назад умер супруг и продюсер Тины Кароль - Евгений Огирь.
"Иная близость": Тина Кароль показала архивное фото покойного мужа
"Иная близость": Тина Кароль показала архивное фото покойного мужа
instagram.com/tina_karol

28 апреля 2013 года известная украинская певица и ведущая Тина Кароль потеряла любимого человека. В этот день ушел из жизни муж и продюсер артистки - Евгений Огирь. Мужчина умер в 32-летнем возрасте от рака желудка.

Читай также: На кого похожа?: В Сеть попало детское фото Тины Кароль с семьей

По случаю седьмой годовщины со дня смерти супруга Кароль поделилась в соцсети его архивным снимком. На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис звезда разместила фото, где Евгений запечатлен в белой футболке, брючном костюме белого цвета и темных очках. Огирь позировал на яхте.

“Иная близость. Ей семь лет“, - трогательно подписала кадр Тина.

Тина Кароль показала архивное фото покойного мужа
Тина Кароль показала архивное фото покойного мужа
Скриншот

Напомним, что Тина Кароль и Евгений Огирь поженились 15 января 2008 года. В ноябре этого же года у пары родился сын Вениамин.

Ранее Кароль с сыном трогательно напомнили о важности карантина.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Тина Кароль, Евгений Огирь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь