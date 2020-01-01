"Иная близость": Тина Кароль показала архивное фото покойного мужа

Семь лет назад умер супруг и продюсер Тины Кароль - Евгений Огирь.

28 апреля 2013 года известная украинская певица и ведущая Тина Кароль потеряла любимого человека. В этот день ушел из жизни муж и продюсер артистки - Евгений Огирь. Мужчина умер в 32-летнем возрасте от рака желудка.

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По случаю седьмой годовщины со дня смерти супруга Кароль поделилась в соцсети его архивным снимком. На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис звезда разместила фото, где Евгений запечатлен в белой футболке, брючном костюме белого цвета и темных очках. Огирь позировал на яхте.

“Иная близость. Ей семь лет“, - трогательно подписала кадр Тина.

Тина Кароль показала архивное фото покойного мужа Скриншот

Напомним, что Тина Кароль и Евгений Огирь поженились 15 января 2008 года. В ноябре этого же года у пары родился сын Вениамин.

Ранее Кароль с сыном трогательно напомнили о важности карантина.

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