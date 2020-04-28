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Прозрачные брюки и панды на груди: Jerry Heil удивила Сеть домашним образом

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Яна Шамаева показала очередной стильный look на карантине .

Прозрачные брюки и панды на груди: Jerry Heil удивила Сеть домашним образом
Прозрачные брюки и панды на груди: Jerry Heil удивила Сеть домашним образом
instagram.com/thejerryheil

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Молодая украинская исполнительница Яна Шамаева (Jerry Heil), которая в этом году участвовала в нацотборе на песенный конкурс Евровидение, снова поразила Сеть необычным образом на фото. Что ни говорите, а у Яны прекрасно получается быть соблазнительной, даже надев пижаму, украшенную пандами. К слову, именно так Jerry Heil и засветилась на новом снимке в Инстаграм. Девушка позирует, сидя на полу в белых брюках, сшитых из крупной сетки и прозрачных от бедра, а верхняя часть наряда Яны - это белая майка с аппликациями в виде медвежат-панд на груди.

Почему людям нравится слушать, как кто-то поет? как думаете?
💛🩳, - скромно подписала публикацию Яна.

Прозрачные брюки и панды на груди: Jerry Heil удивила Сеть домашним образом
Прозрачные брюки и панды на груди: Jerry Heil удивила Сеть домашним образом
instagram.com/thejerryheil

Прозрачные брюки и панды на груди: Jerry Heil удивила Сеть домашним образом
Прозрачные брюки и панды на груди: Jerry Heil удивила Сеть домашним образом
instagram.com/thejerryheil

Ранее мы писали, что Яна Шамаева удивила поклонников “голым“ фото.

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Теги: Jerry Heil, карантин, наряды звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
trgvm1    28.04.2020, 17:02
Оценка:  0
trgvm1
ОХРАНА ОТМЕНА СИЖУ ДОМА А ВИН НАЗВАВ ДУРА БО ДИЙСНО ДУРА
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