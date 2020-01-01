Звезда рассказала о роли в новом 40-серийном сериале "Филин", премьера которого состоится 12 мая в 13:30 на телеканале «Украина» .

Руслана Писанка рассказала, как предложила свою кандидатуру на роль патологоанатома пресс-служба

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12 мая в 13:30 на телеканале «Украина» состоится премьера детективного сериала «Филин». Ради этого проекта многим актерам пришлось пойти на эксперименты. Чем смутила создателей сериала Руслана Писанка? И как отреагировала актриса Александра Эпштейн на кардинальную смену имиджа?

Детектив канала «Украина» расскажет о новом отделе полиции, работники которого расследуют преступления с помощью искусственного интеллекта. Инновационная компьютерная программа «Филин» способна говорить, слушать и реагировать на героев, чем помогает криминалистам распутывать самые загадочные дела.

Популярная актриса Руслана Писанка в этом проекте воплотила очень яркого персонажа – судмедэксперта Зою Модестовну Кавун. Артистка признается, что сама предложила продюсерам свою кандидатуру на эту роль.

Все произошло случайно. На странице в социальной сети кастинг-менеджера я увидела приглашение на пробы в детективный сериал. Среди персонажей был и колоритный судмедэксперт Зоя Модестовна – она показалась мне весьма занятной. Помню, тогда сразу написала, что мне интересна эта роль. Наверное, этим несколько смутила менеджеров, но мне ответили, я прислала пробу и все закрутилось. В общем, через месяц роль была моей. Зоя Модестовна во многом похожа на меня, хотя ее юмор, скорее, циничен. У меня же побольше сарказма, – отмечает Руслана Писанка.

Александра Эпштейн пресс-служба

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А вот исполнительнице роли следователя Киры Корн, актрисе Александре Эпштейн, пришлось радикально изменить имидж. В начале сериала зрители увидят ее в привычном образе, а вот по мере развития сюжета она предстанет совершенно другой – с короткой стрижкой.

Я «за» любые эксперименты, но признаюсь, для меня это было вызовом. Привыкла к длинным волосам, а тут короткие. И как оно будет? Было страшно. Но люди, которые меня окружают, говорят, что им нравится, что я такая «ух ты!» – рассказала Александра Эпштейн.

Как сообщалось ранее, в детективе «Филин» также снялись Инна Мирошниченко, Антон Еремин, Федор Ольховский, Олесь Кацион и другие актеры. Многих из них зрители также увидят в новых образах и амплуа.

Ранее мы писали, что актер, сыгравший в "Филине" рассказал о необычном в профессии.

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