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Сразила наповал: Фигуристая Деми Роуз засветилась в белье и сапогах

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Модель показала несколько откровенных образов и покорила Сеть.

Сразила наповал: Фигуристая Деми Роуз засветилась в белье и сапогах
Сразила наповал: Фигуристая Деми Роуз засветилась в белье и сапогах
instagram.com/demirose

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Британская модель Деми Роуз одна из тех знаменитостей, которые обожают выставлять откровенные фото в провокационных нарядах, однако не выглядят в них пошло или вызывающе. Знаменитость частенько добавляет в Сеть снимки в бикини - и ее пышные формы смотрятся в кадре поистине великолепно. Интересно, что “обнажения“ модели не надоедают, поскольку на каждом новом фото Деми добавляет некую изюминку, которая делает образ неповторимым.

Так, на свежем снимке в Инстаграм Роуз засветилась в эффектном кружевном белье, дополнив аутфит высокими объемными сапогами, очками от солнца в лаковой курткой в тон. Образ красотки получился настолько необычным, что от нее буквально нельзя отвести взгляд.

Сразила наповал: Фигуристая Деми Роуз засветилась в белье и сапогах
Сразила наповал: Фигуристая Деми Роуз засветилась в белье и сапогах
instagram.com/demirose
 

А еще одно фото Деми сделано на испанском курорте Ибица. Девушка позирует в черной декоративной тунике, которая надета на голое тело и только слегка прикрывает обнаженные прелести модели.

Вот где я хотела бы оказаться, - коротко подписала фото модель.

Сразила наповал: Фигуристая Деми Роуз засветилась в белье и сапогах
Сразила наповал: Фигуристая Деми Роуз засветилась в белье и сапогах
instagram.com/demirose

Снимки набрали несколько сотен тысяч лайков и массу восторженных комментариев.

Ранее мы писали, что Настя Каменских поразила красотой на новом фото.

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Теги: Деми Роуз, модели, откровенные фото, фото в белье
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Источник: IVONА bigmir)net

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