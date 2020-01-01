На новом снимке нардепа он с женой и двумя детьми позирует около детского вигвама.

День рождения в карантин: Депутат Скичко очаровал сеть семейным фото instagram.com/aleksandrskichko

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Известный телеведущий, депутат ВР Александр Скичко очаровал Сеть новым семейным фото. В Инстаграм депутат от "Слуги народа" написал, как отпраздновал День рождения в самоизоляции. Скичко отметил, что принимал поздравления в Сети, а вот семья поздравила его лично. К публикации Александр добавил фото, на котором позирует с женой Елизаветой, а также дочкой и сыном. Семейство сфотографировалось на фоне детского вигвама, стоящего посреди комнаты.

Спасибо всем за поздравления! Нынешнее празднование точно запомню надолго! Двадцать первый век, друзья поздравляют по скайпу, коллеги по вотсапу, и только семья всегда рядом! Всем еще раз огромное спасибо! #день рождения, - написал Скичко.

День рождения в карантин: Депутат Скичко очаровал сеть семейным фото instagram.com/aleksandrskichko

Подписчики Александра присоединились к поздравлениям и похвалили семейное фото нардепа.

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