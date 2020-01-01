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День рождения в карантин: Депутат Скичко очаровал Сеть семейным фото

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На новом снимке нардепа он с женой и двумя детьми позирует около детского вигвама.

День рождения в карантин: Депутат Скичко очаровал сеть семейным фото
День рождения в карантин: Депутат Скичко очаровал сеть семейным фото
instagram.com/aleksandrskichko

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Известный телеведущий, депутат ВР Александр Скичко очаровал Сеть новым семейным фото. В Инстаграм депутат от "Слуги народа" написал, как отпраздновал День рождения в самоизоляции. Скичко отметил, что принимал поздравления в Сети, а вот семья поздравила его лично. К публикации Александр добавил фото, на котором позирует с женой Елизаветой, а также дочкой и сыном. Семейство сфотографировалось на фоне детского вигвама, стоящего посреди комнаты.

Спасибо всем за поздравления! Нынешнее празднование точно запомню надолго! Двадцать первый век, друзья поздравляют по скайпу, коллеги по вотсапу, и только семья всегда рядом! Всем еще раз огромное спасибо! #день рождения, - написал Скичко.

День рождения в карантин: Депутат Скичко очаровал сеть семейным фото
День рождения в карантин: Депутат Скичко очаровал сеть семейным фото
instagram.com/aleksandrskichko

Подписчики Александра присоединились к поздравлениям и похвалили семейное фото нардепа. 

Ранее мы писали, что Елена Кравец умилила Сеть новым фото двойняшек.

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Теги: депутаты Верховной рады, Александр Скичко, семьи звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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