GROSU сменила имидж по совету своих поклонников

Исполнительница решила вернуться к образу блондинки с длинными волосами.

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Певица GROSU нередко общается непосредственно со своими фанами в социальных сетях. После очередной смены причёски (напомним, что недавно Алина решила сделать себе стильное каре) артистка провела небольшой опрос среди фолловеров, какой же она им нравится больше.

- Просмотрев более трёх тысяч ваших комментариев, я поняла, что больше всего я нравлюсь вам именно длинноволосой блондинкой! Мне приятно радовать вас, и я хотела показать, насколько ваше мнение для меня важно, - прокомментировала GROSU в видеообращении в Instagram.

Предупредив все вопросы о карантинных мерах, девушка ответила, что смена имиджа состоялась по всем правилам безопасности.

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Комментарии поклонников разделились: кто-то искренне поблагодарил за такую ​​реакцию (“Очень хорошо с длинными волосами! Красавица!!!”), кто-то заметил, что слишком длинные волосы - не лучший вариант (“Оптимально было бы, как в клипе “Непобедимая”).

Смотрите, как менялся имидж Алины Гросу:

Напомним, ранее Алина Гросу показала, как выглядела в 4-летнем возрасте.

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