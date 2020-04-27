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GROSU сменила имидж по совету своих поклонников

Комментариев: 3
Исполнительница решила вернуться к образу блондинки с длинными волосами.
GROSU сменила имидж по совету своих поклонников
GROSU сменила имидж по совету своих поклонников
пресс-служба

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Певица GROSU нередко общается непосредственно со своими фанами в социальных сетях. После очередной смены причёски (напомним, что недавно Алина решила сделать себе стильное каре) артистка провела небольшой опрос среди фолловеров, какой же она им нравится больше.

- Просмотрев более трёх тысяч ваших комментариев, я поняла, что больше всего я нравлюсь вам именно длинноволосой блондинкой! Мне приятно радовать вас, и я хотела показать, насколько ваше мнение для меня важно, - прокомментировала GROSU в видеообращении в Instagram.

Предупредив все вопросы о карантинных мерах, девушка ответила, что смена имиджа состоялась по всем правилам безопасности.

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Комментарии поклонников разделились: кто-то искренне поблагодарил за такую ​​реакцию (“Очень хорошо с длинными волосами! Красавица!!!”), кто-то заметил, что слишком длинные волосы - не лучший вариант (“Оптимально было бы, как в клипе “Непобедимая”).

Смотрите, как менялся имидж Алины Гросу:

Напомним, ранее Алина Гросу показала, как выглядела в 4-летнем возрасте.

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Теги: Алина Гросу
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  28.04.2020, 15:21
Оценка:  0
гость
О-о-о!!!
Давно нем видели, прокацапская потаскуха нарисовалась
гость  (аноним)  28.04.2020, 15:20
Оценка:  0
гость
Прокацапские СМИ, показывая каких-то холуев-приспособленцев, пытаются засрать мозги украинцам,
типа, мы с кацапскими выблядками - адинарод! Цель, - не дать уйти из под влияния Орды.
Чтобы Украина оставалась зависимой, рабской, холуйской.
Вывод: - ХОРОШИЙ КАЦАП - МЕРТВЫЙ КАЦАП!
гость  (аноним)  28.04.2020, 15:18
Оценка:  0
гость
АЛИНА, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
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