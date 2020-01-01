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"Не откажусь даже за 100 тысяч долларов": победительница СМПУ назвала главную "фишку" своего стиля

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Маша Гребенюк рассказала, какой элемент гардероба любит больше всего.
Победительница СМПУ назвала главную "фишку" своего стиля
Победительница СМПУ назвала главную "фишку" своего стиля
пресс-служба

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Победительница третьего сезона «Супермодели по-украински» Маша Гребенюк отдает предпочтение удобной одежде — джинсам и толстовкам. Преимущественно из этих элементов и состоит гардероб девушки.

Во время съемок спецпроекта Нового канала «Эксперты на карантине» выяснилось, что отказаться от своей главной «фишки» — худи — Маша не готова ни за какие деньги. Ни за тысячу долларов, ни за десять тысяч, ни даже за сто.

Победительница СМПУ назвала главную
Победительница СМПУ назвала главную "фишку" своего стиля
пресс-служба

— Худи — это моя любимая одежда. Никогда не откажусь от худи, даже если мне предложат сто тысяч долларов. Я считаю, что если хотеть и стараться, деньги всегда можно заработать, не изменяя при этом своему стилю. А зачем тысячи долларов, если при этом нельзя носить то, что любишь больше всего? — задалась вопросом Гребенюк.

Кстати, именно в худи Маша снялась в третьем выпуске «Экспертов на карантине». В нем победительница «Супермодели по-украински» делала патчи из колбасы, примеряла макияж Джокера и показывала, что привезла из Ирландии. Посмотреть выпуск с Машей Гребенюк можно на YouTube-канале Нового канала.

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Теги: Маша Гребенюк
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