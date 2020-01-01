"Не откажусь даже за 100 тысяч долларов": победительница СМПУ назвала главную "фишку" своего стиля

Маша Гребенюк рассказала, какой элемент гардероба любит больше всего.

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Победительница третьего сезона «Супермодели по-украински» Маша Гребенюк отдает предпочтение удобной одежде — джинсам и толстовкам. Преимущественно из этих элементов и состоит гардероб девушки.

Во время съемок спецпроекта Нового канала «Эксперты на карантине» выяснилось, что отказаться от своей главной «фишки» — худи — Маша не готова ни за какие деньги. Ни за тысячу долларов, ни за десять тысяч, ни даже за сто.



Победительница СМПУ назвала главную "фишку" своего стиля пресс-служба

— Худи — это моя любимая одежда. Никогда не откажусь от худи, даже если мне предложат сто тысяч долларов. Я считаю, что если хотеть и стараться, деньги всегда можно заработать, не изменяя при этом своему стилю. А зачем тысячи долларов, если при этом нельзя носить то, что любишь больше всего? — задалась вопросом Гребенюк.

Кстати, именно в худи Маша снялась в третьем выпуске «Экспертов на карантине». В нем победительница «Супермодели по-украински» делала патчи из колбасы, примеряла макияж Джокера и показывала, что привезла из Ирландии. Посмотреть выпуск с Машей Гребенюк можно на YouTube-канале Нового канала.



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