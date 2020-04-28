Артистка удивила подписчиков, назвав Вторую мировую войну "Великой отечественной".

Как сестры: Седокова без макияжа засветилась на видео со старшей дочерью instagram.com/annasedokova

Читай также: “Какой хорошенький“: Седокова очаровала Сеть забавным снимком 3-летнего сына

Певица Анна Седокова поразила Сеть новым видео, в котором появилась без макияжа со своей старшей дочкой 15-летней Алиной. Ролик звезда добавила В Инстаграм. В кадре они с Алиной сидят на диване. Анна одета в домашний наряд своего бренда одежды - сиреневый спортивный костюм, а на девушке - темное худи с ярким принтом и желтые лосины. Артистка сообщила подписчикам, что знакомит дочь с историей прадедушек и прабабушек - героев Второй мировой, которую Седокова называет “великой отечественной“.

Поговорим о важном 🙏🏼 В преддверии 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне очень важно вспомнить и говорить о тех, кто был настоящими героями - наших бабушек и дедушек ❤, - написала артистка.

Как сестры: Седокова без макияжа засветилась на видео со старшей дочерью instagram.com/annasedokova

Читай также: Анна Седокова раскритиковала слова Регины Тодоренко

Фолловеры подчеркнули в комментариях, что Анна ошиблась, называя войну, а также отметили, что в Украине сейчас продолжаются военные действия. Кроме того, в комментариях часть подписчиков похвалили образ Седоковой без макияжа, однако некоторые написали, что “натуральность“ портит артистку:

Откуда название великая отечественная война? Вообще то вторая мировая

Анна,благодаря стране,в которой ты ныне живешь,над Украиной,над родиной ,на земле,где ты ты родилась,небо далеко не мирное...не екает?😷

Вы с дочкой так похожи! Как сестренки прям🙈 круто, когда с дочерью теплые и дружные отношения..у меня с моей отношения подпортились, нет бывалой теплоты, отдалилась от меня, неуверенной какой то стала..все другие дети ей кажутся лучше, успешнее..очень переживаю за нее😔

Какая же Анна красивая и естественная без мейка!!!Как сестрёнки !!!

Анечка!без косметики Вы похожи на некрасивого мальчика 🙄!!Вам лучше даже спать в ней💐💐

Какая дочь у вас приятная девочка, красивая, - написали в Сети.

Напомним, что у Анны трое детей от разных отношений. Средняя дочь 8-летняя Моника живет с отцом-бизнесменом в Америке, а 3-летний Гектор - вместе с Анной и Алиной в Москве.

Ранее мы писали, что Седокова рассорила Сеть, выставив фото из ванной.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.