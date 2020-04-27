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В халате и с бокалом мартини: 70-летняя Мерил Стрип взорвала Сеть "карантинным" видео

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Голливудская актриса стала звездой Интернета!
В халате и с бокалом мартини: 70-летняя Мерил Стрип взорвала Сеть "карантинным" видео
В халате и с бокалом мартини: 70-летняя Мерил Стрип взорвала Сеть "карантинным" видео
Скриншот

Всемирно известная американская актриса и продюсер Мерил Стрип развеселила Сеть. Звезда вместе с подругами, актрисами Кристин Барански и Одрой Макдональд сняли ролик по случаю 90-летия композитора Стивена Сондхайма. И сделали они это с помощью Zoom.

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Так, в ролике знаменитости позировали в своих домах в банных халат и с алкоголем в руках. Они исполнили песню “The Ladies Who Lunch“ из бродвейского мюзикла “Компания“. Больше всего пользователей Сети поразило выступление Мерил Стрип. Отрывок с ней превратили в гифки. Таким образом в 70 лет артистка стала настоящей звездой Интернету.

Отметим, что в ролике Стрип пела и одновременно готовила себе коктейль из мартини и льда. А позже выпила прямо из бутылки виски.

Ранее сообщалось, что голливудская актриса Мерил Стрип впервые стала бабушкой.

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Теги: Мерил Стрип
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Источник: Ivona bigmir)net

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