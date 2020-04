В халате и с бокалом мартини: 70-летняя Мерил Стрип взорвала Сеть "карантинным" видео

Всемирно известная американская актриса и продюсер Мерил Стрип развеселила Сеть. Звезда вместе с подругами, актрисами Кристин Барански и Одрой Макдональд сняли ролик по случаю 90-летия композитора Стивена Сондхайма. И сделали они это с помощью Zoom.

Так, в ролике знаменитости позировали в своих домах в банных халат и с алкоголем в руках. Они исполнили песню “The Ladies Who Lunch“ из бродвейского мюзикла “Компания“. Больше всего пользователей Сети поразило выступление Мерил Стрип. Отрывок с ней превратили в гифки. Таким образом в 70 лет артистка стала настоящей звездой Интернету.

The perfection aka Christine Baranski , Meryl Streep and Audra McDonald ladies and gentlemen #Sondheim90Concert pic.twitter.com/Tr9fAqOqaa