Голливудская актриса стала звездой Интернета!

В халате и с бокалом мартини: 70-летняя Мерил Стрип взорвала Сеть "карантинным" видео Скриншот

Всемирно известная американская актриса и продюсер Мерил Стрип развеселила Сеть. Звезда вместе с подругами, актрисами Кристин Барански и Одрой Макдональд сняли ролик по случаю 90-летия композитора Стивена Сондхайма. И сделали они это с помощью Zoom.

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Так, в ролике знаменитости позировали в своих домах в банных халат и с алкоголем в руках. Они исполнили песню “The Ladies Who Lunch“ из бродвейского мюзикла “Компания“. Больше всего пользователей Сети поразило выступление Мерил Стрип. Отрывок с ней превратили в гифки. Таким образом в 70 лет артистка стала настоящей звездой Интернету.

The perfection aka Christine Baranski , Meryl Streep and Audra McDonald ladies and gentlemen #Sondheim90Concert pic.twitter.com/Tr9fAqOqaa — Olivia Colman’s Blonde Hair (@streep_lover) April 27, 2020

Отметим, что в ролике Стрип пела и одновременно готовила себе коктейль из мартини и льда. А позже выпила прямо из бутылки виски.

Ранее сообщалось, что голливудская актриса Мерил Стрип впервые стала бабушкой.

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