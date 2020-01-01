Маша Полякова показала, как гуляет в карантин с домашним питомцем .

"Стала ярче": 15-летняя дочь Поляковой с нежным макияжем покорила Сеть instagram.com/mashapolyakova/

Читай также: Оля Полякова поздравила с Пасхой эффектным фото

Дочка популярной певицы и шоувумен, тренера “Лиги смеха“ Оли Поляковой 15-летняя Маша покорила Сеть ярким образом. В Инстаграм девушка добавила новое фото, сделанное на фоне зеленых весенних деревьев. Одета Полякова-младшая в бледно-розовую рубашку и темную курточку с яркими полосками. Лицо девушки украшает неброский макияж, который подчеркивает выразительные глаза и брови юной красотки.

Маша, по всем правилам карантина, не выходит из дому сама, а держит на руках маленькую светлую собачку.

А у вас есть домашние животное? Если да, то кто 😘😘, - написала Маша.

"Стала ярче": 15-летняя дочь Поляковой с нежным макияжем покорила Сеть instagram.com/mashapolyakova/

Подписчики отметили, что Маша замечательно выглядит и “стала еще ярче“, также в комментариях фолловеры написали, что на снимке девушка очень похожа на свою звездную маму.

Ранее мы писали, что Оля Полякова решила заработать в карантин онлайн поздравлениями.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.