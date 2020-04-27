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"Становится жарко": Миллиардерша Кайли Дженнер подразнила Сеть "горячим" видео

Комментариев: 2
Кайли представила новый продукт своего бренда, записав ролик в откровенном купальнике.

"Становится жарко": Миллиардерша Кайли Дженнер подразнила Сеть "горячим" видео
instagram.com/kyliejenner

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Американская бизнесвумен, модель и бьюти-могул 22-летняя Кайли Дженнер, которая второй год подряд признана самой молодой миллиардершей мира, подразнила Сеть горячим видео.

В Инстаграм красотка выставила ролик, снятый для рекламной компании нового продукта ее косметического бренда. В Кадре девушка появляется в темном бикини, она томно распласталась на мягком диване и брызгает на себя освежающим косметическим средством.

"Становится жарко": Миллиардерша Кайли Дженнер подразнила Сеть "горячим" видео
instagram.com/kyliejenner

Что-то стало жарковато, - подписала Дженнер.

За несколько часов видео посмотрели более 23 млн. раз, также к ролику добавили множество восторженных комментариев.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

it’s getting hot out here @kylieskin

Публикация от Kylie 🤍 (@kyliejenner)

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер показала, как выглядит без макияжа. 

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Теги: Кайли Дженнер, купальник, бикини
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (2)
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trgvm1    28.04.2020, 12:20
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trgvm1
ОНА ЛЮБИТ ГЛОТАТЬ У НЕГРОВ
гость  (аноним)  28.04.2020, 11:47
Оценка:  0
гость
Русский - где ты? Хватит дрочить, где твои высеры?
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