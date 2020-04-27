"Становится жарко": Миллиардерша Кайли Дженнер подразнила Сеть "горячим" видео
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Американская бизнесвумен, модель и бьюти-могул 22-летняя Кайли Дженнер, которая второй год подряд признана самой молодой миллиардершей мира, подразнила Сеть горячим видео.
В Инстаграм красотка выставила ролик, снятый для рекламной компании нового продукта ее косметического бренда. В Кадре девушка появляется в темном бикини, она томно распласталась на мягком диване и брызгает на себя освежающим косметическим средством.
Что-то стало жарковато, - подписала Дженнер.
За несколько часов видео посмотрели более 23 млн. раз, также к ролику добавили множество восторженных комментариев.
Ранее мы писали, что Кайли Дженнер показала, как выглядит без макияжа.
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