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"А топор зачем?": Даша Астафьева удивила новой фотосессией

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Звезда Playboy позировала в черном платье и с топором в руках.
"А топор зачем?": Даша Астафьева удивила новой фотосессией
"А топор зачем?": Даша Астафьева удивила новой фотосессией
instagram.com/da_astafieva

Популярная украинская исполнительница, актриса и модель Даша Астафьева поделилась с поклонниками кадрами из свежей фотосессии. 

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Так, на странице звезды Playboy в Инстаграм появились снимки, где она запечатлена в наряде от бренда Chloé - в черном полупрозрачном платье, перчатках и сапогах. Даша позирует на фоне цветущих деревьев и каменной стены, а в руках у нее топор. Кроме того, в аккаунте знаменитости появился ролик, где она в том же наряде рубит двора.

Даша Астафьева с топором удивила новой фотосессией
Даша Астафьева с топором удивила новой фотосессией
Скриншот

Даша Астафьева с топором удивила новой фотосессией
Даша Астафьева с топором удивила новой фотосессией
Скриншот

Даша Астафьева с топором удивила новой фотосессией
Даша Астафьева с топором удивила новой фотосессией
Скриншот

Даша Астафьева с топором удивила новой фотосессией
Даша Астафьева с топором удивила новой фотосессией
Скриншот

Даша Астафьева с топором удивила новой фотосессией
Даша Астафьева с топором удивила новой фотосессией
Скриншот

Даша Астафьева с топором удивила новой фотосессией
Даша Астафьева с топором удивила новой фотосессией
Скриншот

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Пользователи Сети принялись активно комментировать новые публикации Астафьевой. Многие поинтересовались, зачем ей топор:

  • Супер. Топор по сравнению с огненным массажем это день и ночь😆🔥🔥🔥👍🏻
  • Может я конечно ошибаюсь. Но глядя на вас создаётся впечатление что кому-то достанется после карантина
  • А топор зачем?
  • Брутальненько с топором;)
  • Решила за ёлкой по раньше сходить 👍
  • Настоящая женщина должна все уметь и красивой быть и дрова рубить

Ранее Даша Астафьева показала редкое фото с родителями и братом.

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Теги: Даша Астафьева
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Источник: Ivona bigmir)net

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