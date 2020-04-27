"А топор зачем?": Даша Астафьева удивила новой фотосессией

Звезда Playboy позировала в черном платье и с топором в руках.

Популярная украинская исполнительница, актриса и модель Даша Астафьева поделилась с поклонниками кадрами из свежей фотосессии.

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Так, на странице звезды Playboy в Инстаграм появились снимки, где она запечатлена в наряде от бренда Chloé - в черном полупрозрачном платье, перчатках и сапогах. Даша позирует на фоне цветущих деревьев и каменной стены, а в руках у нее топор. Кроме того, в аккаунте знаменитости появился ролик, где она в том же наряде рубит двора.

Даша Астафьева с топором удивила новой фотосессией Скриншот

Даша Астафьева с топором удивила новой фотосессией Скриншот

Даша Астафьева с топором удивила новой фотосессией Скриншот

Даша Астафьева с топором удивила новой фотосессией Скриншот

Даша Астафьева с топором удивила новой фотосессией Скриншот

Даша Астафьева с топором удивила новой фотосессией Скриншот

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Пользователи Сети принялись активно комментировать новые публикации Астафьевой. Многие поинтересовались, зачем ей топор:

Супер. Топор по сравнению с огненным массажем это день и ночь😆🔥🔥🔥👍🏻

Может я конечно ошибаюсь. Но глядя на вас создаётся впечатление что кому-то достанется после карантина

А топор зачем?

Брутальненько с топором;)

Решила за ёлкой по раньше сходить 👍

Настоящая женщина должна все уметь и красивой быть и дрова рубить

Ранее Даша Астафьева показала редкое фото с родителями и братом.

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