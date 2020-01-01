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"Фото - огонь": Потап позабавил Сеть архивным кадром с Каменских

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Артисты позировали в образе Пугачевой и Ротару .

"Фото - огонь": Потап позабавил Сеть архивным кадром с Настей
instagram.com/realpotap

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Украинский продюсер, рэпер Алексей Потапенко (Потап) очаровал Сеть архивным фото со своей супругой Настей Каменских. В Инстаграм он добавил кадр времен дуэта “Потап и Настя“.

Каменских позирует в темно-синем платье с ярким поясом и украшениями, на голове у артистки - золотистая шляпа. Судя по подписи к фото, звезда изображает народную артистку Софию Ротару. Потап одет в золотистый балахон, а дополняют образ кудрявый светлый парик и небольшая шляпка - он косплеит Аллу Пугачеву. 

Pugacheva & Rotaru #птп #nk, - подписал фото Потап.

"Фото - огонь": Потап позабавил Сеть архивным кадром с Настей
instagram.com/realpotap

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Фолловеры пришли в восторг от архивного фото артистов и оставили забавные комментарии:

  • А Пугачева с Ротару вечером под гитару Дворовыми басами завывают с нами! Так вот, про кого пелось😂
  • Потап, ти бомбезний ! Вмієш підняти настрій! 😂
  • Всегда вместе!🔥🌹💣👌👏🏿🍀🍀🍀🍀🍀🍀
  • Одно лицо🔥
  • Оу, какая красота😅🤩
  • Пугачева что-то подустала))))😁
  • Пугачева очаровашка!😂👍
  • Как же давно это было)) - написали в Сети.

Ранее мы писали, кто победил в “Голос страны“-10.

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Теги: Потап, Настя Каменских, архивное фото, Потап и Настя
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Источник: IVONА bigmir)net

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