"Фото - огонь": Потап позабавил Сеть архивным кадром с Каменских
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Украинский продюсер, рэпер Алексей Потапенко (Потап) очаровал Сеть архивным фото со своей супругой Настей Каменских. В Инстаграм он добавил кадр времен дуэта “Потап и Настя“.
Каменских позирует в темно-синем платье с ярким поясом и украшениями, на голове у артистки - золотистая шляпа. Судя по подписи к фото, звезда изображает народную артистку Софию Ротару. Потап одет в золотистый балахон, а дополняют образ кудрявый светлый парик и небольшая шляпка - он косплеит Аллу Пугачеву.
Pugacheva & Rotaru #птп #nk, - подписал фото Потап.
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Фолловеры пришли в восторг от архивного фото артистов и оставили забавные комментарии:
- А Пугачева с Ротару вечером под гитару Дворовыми басами завывают с нами! Так вот, про кого пелось😂
- Потап, ти бомбезний ! Вмієш підняти настрій! 😂
- Всегда вместе!🔥🌹💣👌👏🏿🍀🍀🍀🍀🍀🍀
- Одно лицо🔥
- Оу, какая красота😅🤩
- Пугачева что-то подустала))))😁
- Пугачева очаровашка!😂👍
- Как же давно это было)) - написали в Сети.
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