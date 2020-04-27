Хилария Болдуин очаровала Сеть новым фото и сообщила, что малыш уже "на полпути" .

Очень красивая: Беременная жена Алека Болдуина выставила фото в белье instagram.com/hilariabaldwin

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Супруга звезды Голливуда Алека Болдуина 36-летняя Хилария, которая не так давно объявила в соцсетях о том, что беременна пятым ребенком, показала эффектный кадр в кружевном белье. В Инстаграм она добавила свежее фото, на котором продемонстрировала округлившийся животик. Для снимка Хилария надела темный закрытый комплект белья, а в описании отметила, что решила показать подписчикам, как изменилось ее тело во время беременности. Также Болдуин сообщила, что сейчас находится где-то посередине 9-месячного срока.

Мой муж сказал, что я был “неузнаваема“, решила представить подписчикам возможность также меня “не узнать“. Кроме того: для всех вас, кто спрашивает, как далеко я нахожусь: мы на полпути!, - написала Хилария.

Очень красивая: Беременная жена Алека Болдуина выставила фото в белье instagram.com/hilariabaldwin

Фолловеры в комментариях отметили, что Хилария очень красива.

К слову, у Алека и Хиларии уже есть четверо общих детей: 6-летняя Кармен, 4-летний Рафаэль, 3-летний Леонардо и полуторагодовалый Ромео.

Их фото счастливая мать семейства также добавила в Инста-сториз.

Дети Болдуинов instagram.com/hilariabaldwin

Дети Болдуинов instagram.com/hilariabaldwin

Дети Болдуинов instagram.com/hilariabaldwin

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