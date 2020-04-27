Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Очень красивая: Беременная жена Алека Болдуина выставила фото в белье

Комментариев: 1
Хилария Болдуин очаровала Сеть новым фото и сообщила, что малыш уже "на полпути" .

Очень красивая: Беременная жена Алека Болдуина выставила фото в белье
Очень красивая: Беременная жена Алека Болдуина выставила фото в белье
instagram.com/hilariabaldwin

Читай также: Неожиданно: Алек Болдуин снял штаны в прямом эфире телешоу - видео

Супруга звезды Голливуда Алека Болдуина 36-летняя Хилария, которая не так давно объявила в соцсетях о том, что беременна пятым ребенком, показала эффектный кадр в кружевном белье. В Инстаграм она добавила свежее фото, на котором продемонстрировала округлившийся животик. Для снимка Хилария надела темный закрытый комплект белья, а в описании отметила, что решила показать подписчикам, как изменилось ее тело во время беременности. Также Болдуин сообщила, что сейчас находится где-то посередине 9-месячного срока.

Мой муж сказал, что я был “неузнаваема“, решила представить подписчикам возможность также меня “не узнать“. Кроме того: для всех вас, кто спрашивает, как далеко я нахожусь: мы на полпути!, - написала Хилария.

Очень красивая: Беременная жена Алека Болдуина выставила фото в белье
Очень красивая: Беременная жена Алека Болдуина выставила фото в белье
instagram.com/hilariabaldwin

Фолловеры в комментариях отметили, что Хилария очень красива.

К слову, у Алека и Хиларии уже есть четверо общих детей: 6-летняя Кармен, 4-летний Рафаэль, 3-летний Леонардо и полуторагодовалый Ромео. 
Их фото счастливая мать семейства также добавила в Инста-сториз.

Дети Болдуинов
Дети Болдуинов
instagram.com/hilariabaldwin

Дети Болдуинов
Дети Болдуинов
instagram.com/hilariabaldwin

Дети Болдуинов
Дети Болдуинов
instagram.com/hilariabaldwin

Ранее мы писали, что Квиткова и Добрынин признались, как назовут первенца.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Алек Болдуин, дети звезд, Хилария Болдуин, Беременна
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  27.04.2020, 18:45
Оценка:  0
гость
Идиллия, дед с внучкой и правнуками...
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь