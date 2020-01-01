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Даже не верится: Леся Никитюк показала, как поменялась ее фигура за карантин

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Телеведущая засветила идеальный пресс и выставила фото блюд, которые готовит .

Даже не верится: Леся Никитюк показала, как поменялась ее фигура за карантин
Даже не верится: Леся Никитюк показала, как поменялась ее фигура за карантин
instagram.com/lesia_nikituk

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Карантин во всем мире стал предметом не только неприятных эмоций и жалоб, но и забавных шуток в Сети, многие из которых касались лишнего веса из-за постоянного сидения дома и поедания вкусняшек. Но тренировки ведь в самоизоляции еще никто не отменял - наоборот, больше свободного времени позволяют делать занятия дольше и более качественно.

Похоже, такому принципу следует и телеведущая Леся Никитюк, которая частенько занимается спортом в прямом эфире, мотивируя и своих подписчиков. И результат знаменитости, нужно сказать, впечатляющий: на новых кадрах, которые Леся добавила в Инста-сториз, ее пресс выглядит похлеще прежнего. В кадре Леся стоит в яркой пижамке с топом и шортиками - и ее формам можно только позавидовать. 

Даже не верится: Леся Никитюк показала, как поменялась ее фигура за карантин
Даже не верится: Леся Никитюк показала, как поменялась ее фигура за карантин
instagram.com/lesia_nikituk

Даже не верится: Леся Никитюк показала, как поменялась ее фигура за карантин
Даже не верится: Леся Никитюк показала, как поменялась ее фигура за карантин
instagram.com/lesia_nikituk

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А вот диетами звезда, похоже, не балуется. Никитюк регулярно показывает подписчикам свои кулинарные шедевры - и это не самые диетические вещи. Так, в новых публикациях Никитюк продемонстрировала две аппетитные пиццы с двойным сыром и чайный столик, уставленный сладостями.

Даже не верится: Леся Никитюк показала, как поменялась ее фигура за карантин
Даже не верится: Леся Никитюк показала, как поменялась ее фигура за карантин
instagram.com/lesia_nikituk

Даже не верится: Леся Никитюк показала, как поменялась ее фигура за карантин
Даже не верится: Леся Никитюк показала, как поменялась ее фигура за карантин
instagram.com/lesia_nikituk

Что ж, это еще раз подтверждает, что регулярные тренировки гарантируют прекрасную форму.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк стала жертвой аферистов в Сети.

 

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Теги: Леся Никитюк, карантин, фигура звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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