"Необычайно посвежела": NK очаровала поклонников новым фото
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Карантин при всех его недостатках имеет и видимые плюсы - у украинских звезд, а также их поклонников появилось больше свободного времени для себя любимых, и плоды качественного отдыха уже налицо. Так, певица Настя Каменских очаровала фолловеров свежим и отдохнувшим внешним видом на новом фото, которое она добавила в Инстаграм.
Артистка позирует на фоне окна своего частного дома. Она одета в черную ночнушку и теплую белую кофту. Волосы артистки небрежно заброшены на одну сторону. В описании к фото Настя анонсировала новую часть своего блога о планах и целях.
Любимый понедельник 😌
День обновления и постановки новых задач на неделю 📝
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В сегодняшнем посте на @nkblog я поделилась важными советами, как правильно формулировать свои цели и мечты, чтобы они воплощались в реальность. А ещё о важности 90 дней в реализации целей и о правиле 72 часов
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Если ваши цели часто остаются только на бумаге и вам сложно доводить их до конца, смотрите и читайте новый пост на @nkblog 👀? - написала Каменских.
Фолловеры расхвалили фото Каменских назвав ее “нереальной красоткой“ и “лялечкой“.
Ранее мы писали, кто стал победителем “Голос страны“-10.
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