"Необычайно посвежела": NK очаровала поклонников новым фото

Настя Каменских выставила свежий кадр в ночнушке, а поклонники похвалили фото.

Необычайно похорошела: NK очаровала поклонников свежим фото instagram.com/kamenskux

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Карантин при всех его недостатках имеет и видимые плюсы - у украинских звезд, а также их поклонников появилось больше свободного времени для себя любимых, и плоды качественного отдыха уже налицо. Так, певица Настя Каменских очаровала фолловеров свежим и отдохнувшим внешним видом на новом фото, которое она добавила в Инстаграм.

Артистка позирует на фоне окна своего частного дома. Она одета в черную ночнушку и теплую белую кофту. Волосы артистки небрежно заброшены на одну сторону. В описании к фото Настя анонсировала новую часть своего блога о планах и целях.

Любимый понедельник 😌 День обновления и постановки новых задач на неделю 📝

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В сегодняшнем посте на @nkblog я поделилась важными советами, как правильно формулировать свои цели и мечты, чтобы они воплощались в реальность. А ещё о важности 90 дней в реализации целей и о правиле 72 часов

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Если ваши цели часто остаются только на бумаге и вам сложно доводить их до конца, смотрите и читайте новый пост на @nkblog 👀? - написала Каменских.

Необычайно посвежела: NK очаровала поклонников свежим фото instagram.com/kamenskux

Фолловеры расхвалили фото Каменских назвав ее “нереальной красоткой“ и “лялечкой“.

Ранее мы писали, кто стал победителем “Голос страны“-10.

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