"Показалось?": Jerry Heil озадачила поклонников новым фото
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Молодая украинская исполнительница Яна Шамаева (Jerry Heil) удивила подписчиков “голым“ фото. В Инстаграм девушка добавила новый снимок, на котором позирует в объемной “летней“ шубе из ткани и массивных белых кроссовках. Под броский наряд Яна надела белье нюдового цвета, из-за чего создается впечатление, что девушка позирует почти обнаженной. Образ дополняет “фирменная“ прическа Jerry Heil - декоративные узелки из волос.
На родину возвращаются украинские птеродактили🐷😱🙏🏾 но это еще не чудо. Говорят, у некоторых вообще батя вернулся домой! - написала Яна.
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Фолловеры отметили в комментариях, что им понравилось фото, однако, некоторые сочли Яну слишком худой:
- Показалось 😎
- Зате мій адекват,як полетів на початку карантину,так досі не повернувся😂♥️🔥
- Труси, майка і куфайка👍👌
- Щось схоже вже на анорексію))))))))))) Ян, може вже досить худнути? Просто підтримуй форму. Бо здається ти будеш задоволена своєю фігурою лише, коли залишаться одні кістки =(
- Краса страшна сила🔥
- 😍😍😍😍 Яка фотка бомбаракєта
- Це абложка альбому, не іначе...
- Йшов 6й тиждень карантину... 😷🤪🤯💜, - пошутили в Сети.
К слову, в последнее время Яна частенько радует Сеть яркими фото. Так, на днях артистка выставила в Инстаграм снимок в вышитом белом платье с очень глубоким декольте.
Ранее мы писали, что мама Яны Шамаевой перепела хит дочери.
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