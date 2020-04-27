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"Показалось?": Jerry Heil озадачила поклонников новым фото

Комментариев: 2
Певица выставила снимок, на котором появилась в "голом" белье .

Показалось?: Jerry Heil озадачила поклонников новым фото
Показалось?: Jerry Heil озадачила поклонников новым фото
instagram.com/thejerryheil

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Молодая украинская исполнительница Яна Шамаева (Jerry Heil) удивила подписчиков “голым“ фото. В Инстаграм девушка добавила новый снимок, на котором позирует в объемной “летней“ шубе из ткани и массивных белых кроссовках. Под броский наряд Яна надела белье нюдового цвета, из-за чего создается впечатление, что девушка позирует почти обнаженной. Образ дополняет “фирменная“ прическа Jerry Heil - декоративные узелки из волос.

На родину возвращаются украинские птеродактили🐷😱🙏🏾 но это еще не чудо. Говорят, у некоторых вообще батя вернулся домой! - написала Яна.

Показалось?: Jerry Heil озадачила поклонников новым фото
Показалось?: Jerry Heil озадачила поклонников новым фото
instagram.com/thejerryheil

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Фолловеры отметили в комментариях, что им понравилось фото, однако, некоторые сочли Яну слишком худой:

  • Показалось 😎
  • Зате мій адекват,як полетів на початку карантину,так досі не повернувся😂♥️🔥
  • Труси, майка і куфайка👍👌
  • Щось схоже вже на анорексію))))))))))) Ян, може вже досить худнути? Просто підтримуй форму. Бо здається ти будеш задоволена своєю фігурою лише, коли залишаться одні кістки =(
  • Краса страшна сила🔥
  • 😍😍😍😍 Яка фотка бомбаракєта
  • Це абложка альбому, не іначе...
  • Йшов 6й тиждень карантину... 😷🤪🤯💜, - пошутили в Сети.

К слову, в последнее время Яна частенько радует Сеть яркими фото. Так, на днях артистка выставила  в Инстаграм снимок в вышитом белом платье с очень глубоким декольте.

Показалось?: Jerry Heil озадачила поклонников новым фото
Показалось?: Jerry Heil озадачила поклонников новым фото
instagram.com/thejerryheil

Ранее мы писали, что мама Яны Шамаевой перепела хит дочери.

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Теги: Jerry Heil, откровенные фото, декольте
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (2)
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Глод    27.04.2020, 14:57
Оценка:  0
Глод
Просит, чтоб ей вдули?
trgvm1    27.04.2020, 14:45
Оценка:  0
trgvm1
ЕЛБАНЬКО
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