Певица выставила снимок, на котором появилась в "голом" белье .

Показалось?: Jerry Heil озадачила поклонников новым фото instagram.com/thejerryheil

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Молодая украинская исполнительница Яна Шамаева (Jerry Heil) удивила подписчиков “голым“ фото. В Инстаграм девушка добавила новый снимок, на котором позирует в объемной “летней“ шубе из ткани и массивных белых кроссовках. Под броский наряд Яна надела белье нюдового цвета, из-за чего создается впечатление, что девушка позирует почти обнаженной. Образ дополняет “фирменная“ прическа Jerry Heil - декоративные узелки из волос.

На родину возвращаются украинские птеродактили🐷😱🙏🏾 но это еще не чудо. Говорят, у некоторых вообще батя вернулся домой! - написала Яна.

Показалось?: Jerry Heil озадачила поклонников новым фото instagram.com/thejerryheil

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Фолловеры отметили в комментариях, что им понравилось фото, однако, некоторые сочли Яну слишком худой:

Показалось 😎

Зате мій адекват,як полетів на початку карантину,так досі не повернувся😂♥️🔥

Труси, майка і куфайка👍👌

Щось схоже вже на анорексію))))))))))) Ян, може вже досить худнути? Просто підтримуй форму. Бо здається ти будеш задоволена своєю фігурою лише, коли залишаться одні кістки =(

Краса страшна сила🔥

😍😍😍😍 Яка фотка бомбаракєта

Це абложка альбому, не іначе...

Йшов 6й тиждень карантину... 😷🤪🤯💜, - пошутили в Сети.

К слову, в последнее время Яна частенько радует Сеть яркими фото. Так, на днях артистка выставила в Инстаграм снимок в вышитом белом платье с очень глубоким декольте.

Показалось?: Jerry Heil озадачила поклонников новым фото instagram.com/thejerryheil

Ранее мы писали, что мама Яны Шамаевой перепела хит дочери.

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