Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Ольгу Фреймут раскритиковали в Сети за новый урок этикета

Комментариев: 3
Ведущая показала, как правильно ест суши.
Ольгу Фреймут раскритиковали в Сети за новый урок этикета
Ольгу Фреймут раскритиковали в Сети за новый урок этикета
instagram.com/freimutolia

Известная украинская ведущая, писательница и издательница Ольга Фреймут нарвалась на критику свежим роликом в соцсети. Звезда делиться с подписчиками новым уроком этикета. Ранее Ольга показала фанам, как правильно ест суп, держат чашку, носит очки и как стильно сидеть и вставать.

Читай также: Ведущая Ольга Фреймут задумалась об уходе из телевидения: В чем причина

А на днях знаменитость решила подсказать пользователям Сети, как правильно ест суши. На своей странице в Инстаграм Фреймут опубликовала видео, где показала, что нужно сделать, чтобы суши не разваливались в соевом соусе.

“Як правильно їсти суші за етикетом, щоб вони не розвалювалися? Занурюйте в соус не рисом, а рибою“, - рассказала ведущая.

Однако новый пост Ольги вызвал немало критики со стороны подписчиков. Некоторые отметили, что это не самая полезная информация во время карантина.

  • Сейчас , как никогда, очень полезная информация о том как нужно суши есть..... 😁
  • Спершу потрібно навчитися правильно тримати палички і оперувати ними,і до речі палички ніколи не схрещують
  • И сразу эта рыба выпадает в тарелку
  • Это кого-то парит? Да?
  • Захотелось суши 😭 Спасибо, Оля😂
  • Оля показує яким боком пхати суші в соус... 🤦🏻‍♂️Не ваш це рівень, Пані Оля.

Напомним, ранее Ольга Фреймут назвала главные правила в отношениях с мужчинами.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Ольга Фреймут
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  27.04.2020, 15:00
Оценка:  0
гость
Я бы не только раскритиковал, но и по пизде кастетом заехал бы.
trgvm1    27.04.2020, 14:44
Оценка:  0
trgvm1
СМЕШНО ЕЙ БОГУ СМЕШНО.
гость  (аноним)  27.04.2020, 14:41
Оценка:  0
гость
Откуда этой прошмандовке селюкской знать ка правильно есть суши. Сама кухарка, а форсу как у генеральши.
гость  (аноним)  27.04.2020, 14:41
Оценка:  0
гость
Рагулиха и барная подстилка учит этикету. Ржунимагу!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь