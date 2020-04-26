Ольгу Фреймут раскритиковали в Сети за новый урок этикета

Ведущая показала, как правильно ест суши.

Известная украинская ведущая, писательница и издательница Ольга Фреймут нарвалась на критику свежим роликом в соцсети. Звезда делиться с подписчиками новым уроком этикета. Ранее Ольга показала фанам, как правильно ест суп, держат чашку, носит очки и как стильно сидеть и вставать.

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А на днях знаменитость решила подсказать пользователям Сети, как правильно ест суши. На своей странице в Инстаграм Фреймут опубликовала видео, где показала, что нужно сделать, чтобы суши не разваливались в соевом соусе.

“Як правильно їсти суші за етикетом, щоб вони не розвалювалися? Занурюйте в соус не рисом, а рибою“, - рассказала ведущая.

Однако новый пост Ольги вызвал немало критики со стороны подписчиков. Некоторые отметили, что это не самая полезная информация во время карантина.

Сейчас , как никогда, очень полезная информация о том как нужно суши есть..... 😁

Спершу потрібно навчитися правильно тримати палички і оперувати ними,і до речі палички ніколи не схрещують

И сразу эта рыба выпадает в тарелку

Это кого-то парит? Да?

Захотелось суши 😭 Спасибо, Оля😂

Оля показує яким боком пхати суші в соус... 🤦🏻‍♂️Не ваш це рівень, Пані Оля.

Напомним, ранее Ольга Фреймут назвала главные правила в отношениях с мужчинами.

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