Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Сасанчин о победе на "Голосі країни-10": "Не могу поверить, что это со мной второй раз!"

Спецтема: ТВ и телешоу
Комментариев: 0
Роман Сасанчин прокомментировал победу в вокальном проекте.
Сасанчин о победе на "Голосі країни-10": "Не могу поверить, что это со мной второй раз!"
Сасанчин о победе на "Голосі країни-10": "Не могу поверить, что это со мной второй раз!"
instagram.com/sasanchyn_official

В воскресенье, 26 апреля, на телеканале 1+1 состоялся долгожданный Суперфинал юбилейного десятого сезона“Голосу країни“. Победителем проекта и обладателем квартиры в Киеве стал Роман Сасанчин из команды Тины Кароль.

Читай также: Кто победил в шоу “Голос країни 10“: Что известно о Романе Сасанчине

Для 18-летнего артиста победа на вокальном шоу стала уже второй. 5 лет назад Роман выиграл во втором сезоне “Голос. Діти“. На своей странице Сасанчин прокомментировал победу в взрослом “Голосе“ и написал слова благодарности своей семье, поклонникам, организаторам шоу и “второй маме“, тренеру Тине Кароль.

“Привіт, Україно! Привіт, друзі! ❤️ Не можу усвідомити, що це зі мною вдруге! Вдячний кожному із вас! Володимир Завадюк, Руслан Квінта - ВАМ ОКРЕМА ПОДЯКА!! Тіна Кароль - моя друга мама! Дякую, що повірили в мене, вклали частку своєї душі та змусили усвідомити, що я можу досягти більшого! ❤️ І найголовніше мої батьки, родина, друзі і звичайно мої глядачі, які підтримували мене від етапу до етапу, довірились мені і дали можливість мені вдруге ПЕРЕМОГТИ! 🙏🏼“, - поделился эмоциями Сасанчин.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Привіт, Україно! Привіт, друзі! ❤️ Не можу усвідомити, що це зі мною вдруге! Вдячний кожному із вас! @zavaduk, @ruslankvinta - ВАМ ОКРЕМА ПОДЯКА!! @tina_karol - моя друга мама! Дякую, що повірили в мене, вклали частку своєї душі та змусили усвідомити, що я можу досягти більшого! ❤️ І найголовніше мої батьки, родина, друзі і звичайно мої глядачі, які підтримували мене від етапу до етапу, довірились мені і дали можливість мені вдруге ПЕРЕМОГТИ! 🙏🏼 @goloskrainy_official 🙏🏻❤️

Допис, поширений Роман Сасанчин (@sasanchyn_official)

Как прошел Суперфинал 10 сезона “Голосу країни“ можно посмотреть здесь.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Роман Сасанчин, голос країни-10
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь