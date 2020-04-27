Сасанчин о победе на "Голосі країни-10": "Не могу поверить, что это со мной второй раз!"
В воскресенье, 26 апреля, на телеканале 1+1 состоялся долгожданный Суперфинал юбилейного десятого сезона“Голосу країни“. Победителем проекта и обладателем квартиры в Киеве стал Роман Сасанчин из команды Тины Кароль.
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Для 18-летнего артиста победа на вокальном шоу стала уже второй. 5 лет назад Роман выиграл во втором сезоне “Голос. Діти“. На своей странице Сасанчин прокомментировал победу в взрослом “Голосе“ и написал слова благодарности своей семье, поклонникам, организаторам шоу и “второй маме“, тренеру Тине Кароль.
“Привіт, Україно! Привіт, друзі! ❤️ Не можу усвідомити, що це зі мною вдруге! Вдячний кожному із вас! Володимир Завадюк, Руслан Квінта - ВАМ ОКРЕМА ПОДЯКА!! Тіна Кароль - моя друга мама! Дякую, що повірили в мене, вклали частку своєї душі та змусили усвідомити, що я можу досягти більшого! ❤️ І найголовніше мої батьки, родина, друзі і звичайно мої глядачі, які підтримували мене від етапу до етапу, довірились мені і дали можливість мені вдруге ПЕРЕМОГТИ! 🙏🏼“, - поделился эмоциями Сасанчин.
Привіт, Україно! Привіт, друзі! ❤️ Не можу усвідомити, що це зі мною вдруге! Вдячний кожному із вас! @zavaduk, @ruslankvinta - ВАМ ОКРЕМА ПОДЯКА!! @tina_karol - моя друга мама! Дякую, що повірили в мене, вклали частку своєї душі та змусили усвідомити, що я можу досягти більшого! ❤️ І найголовніше мої батьки, родина, друзі і звичайно мої глядачі, які підтримували мене від етапу до етапу, довірились мені і дали можливість мені вдруге ПЕРЕМОГТИ! 🙏🏼 @goloskrainy_official 🙏🏻❤️
Как прошел Суперфинал 10 сезона “Голосу країни“ можно посмотреть здесь.
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