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Откровенно: Невеста Павлика выставила фото топлес и рассказала о домашнем насилии

Комментариев: 6
Екатерина Репяхова написала пост о том, как отношения в семье отразились на ее будущем.

Откровенно: Невеста Павлика выставила фото топлес и рассказала о домашнем насилии
Откровенно: Невеста Павлика выставила фото топлес и рассказала о домашнем насилии
instagram.com/repyahovakate

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Молодая невеста украинского исполнителя 54-летнего Виктора Павлика поделилась своими мыслями по поводу домашнего насилия. В Инстаграм Екатерина Репяхова опубликовала пост, в котором поблагодарила своих родителей за то, что не сталкивалась с агрессией и непониманием в семье. Также девушка отметила, что именно благодаря счастливому детству никогда не сомневалась в собственных силах и талантах.

Судя по всему, на такую тему вдохновил девушку недавний скандал, в который попала телеведущая Регина Тодоренко. 

Так, Екатерина Репяхова отметила, что искренне надеется на то, что люди, ставшие жертвами домашнего насилия, не станут из-за этого травмировать собственных детей.

Публикацию Репяхова дополнила черно-белым кадром, на котором позирует в пиджаке, надетом на голое тело.

О домашнем насилии в моей жизни.

Этот пост - благодарность маме и судьбе за то, что я не знаю, что такое домашнее насилие. Физическое или моральное.
Я не знаю, что такое получить удар или пенок. Мне повезло. Благодаря этому я умею получать удовольствие от жизни, действовать всегда в своих интересах, не бояться быть собой.
Когда я ударялась в детстве и мне было больно, я плакала, мне папа говорил, что я дочь спецназовца и я преодолею любую боль. Это очень помогало☺️ я запомнила эту поддержку на всю жизнь.

Моя мечта, чтобы все, кто когда-либо столкнулся с этой проблемой в детстве, никогда не перенесли это на своих детей, - написала Екатерина.

Откровенно: Невеста Павлика выставила фото топлес и рассказала о домашнем насилии
Откровенно: Невеста Павлика выставила фото топлес и рассказала о домашнем насилии
instagram.com/repyahovakate

Ранее мы писали, что невеста Виктора Павлика показала, как они проводят досуг.
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Теги: Екатерина Репяхова, домашнее насилие, насилие в семье, откровенные фото
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  27.04.2020, 13:12
Оценка:  0
гость
Удел хитрых и подлых: сначала прикинутся «обиженной», а потом деньги качать....
гость  (аноним)  27.04.2020, 12:56
Оценка:  0
гость
бляяяяаа(( думал это про КеллиПавлика
navigator2    27.04.2020, 12:49
Оценка:  0
navigator2
страшненька
гость  (аноним)  27.04.2020, 12:44
Оценка:  0
гость
Да! " Чрезвычайно талантлива2! Оно и видно, какой " талант!"
Седакова  (аноним)  27.04.2020, 12:40
Оценка:  0
Седакова
у нее на носу жопа выросла
гость  (аноним)  27.04.2020, 12:36
Оценка:  0
гость
Её нос похож на залупу!
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