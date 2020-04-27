Екатерина Репяхова написала пост о том, как отношения в семье отразились на ее будущем.

Откровенно: Невеста Павлика выставила фото топлес и рассказала о домашнем насилии instagram.com/repyahovakate

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Молодая невеста украинского исполнителя 54-летнего Виктора Павлика поделилась своими мыслями по поводу домашнего насилия. В Инстаграм Екатерина Репяхова опубликовала пост, в котором поблагодарила своих родителей за то, что не сталкивалась с агрессией и непониманием в семье. Также девушка отметила, что именно благодаря счастливому детству никогда не сомневалась в собственных силах и талантах.

Судя по всему, на такую тему вдохновил девушку недавний скандал, в который попала телеведущая Регина Тодоренко.

Так, Екатерина Репяхова отметила, что искренне надеется на то, что люди, ставшие жертвами домашнего насилия, не станут из-за этого травмировать собственных детей.

Публикацию Репяхова дополнила черно-белым кадром, на котором позирует в пиджаке, надетом на голое тело.

О домашнем насилии в моей жизни.



Этот пост - благодарность маме и судьбе за то, что я не знаю, что такое домашнее насилие. Физическое или моральное.

Я не знаю, что такое получить удар или пенок. Мне повезло. Благодаря этому я умею получать удовольствие от жизни, действовать всегда в своих интересах, не бояться быть собой.

Когда я ударялась в детстве и мне было больно, я плакала, мне папа говорил, что я дочь спецназовца и я преодолею любую боль. Это очень помогало☺️ я запомнила эту поддержку на всю жизнь.



Моя мечта, чтобы все, кто когда-либо столкнулся с этой проблемой в детстве, никогда не перенесли это на своих детей, - написала Екатерина.

Откровенно: Невеста Павлика выставила фото топлес и рассказала о домашнем насилии instagram.com/repyahovakate

Ранее мы писали, что невеста Виктора Павлика показала, как они проводят досуг.

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