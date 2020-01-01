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"Тысячи людей пишут, что я их развожу": Никитюк расплакалась на камеру

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Телеведущая рассказала, как ее именем пользуются аферисты в Сети.

"Тысячи людей пишут, что я их развожу": Никитюк расплакалась на камеру
instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телеведущая Леся Никитюк записала эмоциональное видео, в котором расплакалась на камеру. В Инста-сториз знаменитость рассказала, что ее имя используют аферисты в Сети, чтобы выманить деньги у поклонников Никитюк.

Злоумышленники, по словам Леси, предлагают поучаствовать в розыгрыше автомобиля BMW, но для этого нужно перевести на карту некую сумму денег. Леся Никитюк также сообщила, что к ней обращаются тысячи людей, пострадавших от этого "розыгрыша" и обвиняют телеведущую в том, что она "их разводит". В кадре Никитюк эмоционально обратилась к аферистам, уточнив, сколько им заплатить, чтобы они прекратили обманывать ее поклонников:

Ребята, напишите, сколько вам нужно гребанных денег отправить, чтобы вы прекратили этот развод? - сказала, плача, Никитюк.

Также телеведущая выставила несколько кадров, в которых отметила, что обратилась в киберполицию и добавила скрин заявления.

"Тысячи людей пишут, что я их развожу": Никитюк расплакалась на камеру
instagram.com/lesia_nikituk

Скриншот
Скриншот
instagram.com/lesia_nikituk

Скриншот
Скриншот
instagram.com/lesia_nikituk

Ранее мы писали, что Леся Никитюк записала песню на английском с украинской группой. 

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Теги: Леся Никитюк, аферисты, злодеи, машина, плач
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Источник: IVONА bigmir)net

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